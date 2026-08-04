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श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, इस दिन खेलेगी पहला टेस्ट; जानें पूरा शेड्यूल
India tour of Sri Lanka 2026: भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है. टीम इंडिया को श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा है.
श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, इस दिन खेलेगी पहला टेस्ट
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Published at : 04 Aug 2026 08:28 PM (IST)
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