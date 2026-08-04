श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, इस दिन खेलेगी पहला टेस्ट; जानें पूरा शेड्यूल

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (खेलना फिटनेस पर निर्भर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी.