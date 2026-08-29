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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली

जोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली

DPL 2026 में जोंटी सिद्धू के तूफानी शतक से सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. अब खिताब के लिए साउथ दिल्ली से भिड़ंत होगी, लेकिन असली सवाल है कि कौन मारेगा बाजी?

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Aug 2026 09:07 AM (IST)
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दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे जोंटी सिद्धू, जिन्होंने दबाव वाले मुकाबले में बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि मैच का रुख ही बदल गया. जोंटी ने शानदार शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. उनकी बल्लेबाजी में शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाया और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए. उनकी इस पारी ने सेंट्रल दिल्ली की जीत की नींव रख दी.

जोंटी सिद्धू ने खेली शानदार पारी

मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को जोंटी सिद्धू से बड़ी पारी की जरूरत थी और उन्होंने टीम को निराश नहीं किया. जोंटी ने तेजी से रन बनाते हुए अपना शतक पूरा किया. उनकी पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ टिककर बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि लगातार बाउंड्री लगाकर रन रेट को भी बनाए रखा. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने विपक्षी गेंदबाजों के पास ज्यादा विकल्प नजर नहीं आए. जोंटी के शतक की बदौलत सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा किया और विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना दिया.

फाइनल का टिकट किया पक्का

बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सेंट्रल दिल्ली के गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया. टीम ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार विकेट निकालते हुए मैच पर पकड़ बनाए रखी. इस जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने DPL 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज से होगा.

खिताब के लिए होगी बड़ी टक्कर

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी थी. ऐसे में अब DPL 2026 के खिताबी मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज आमने-सामने होंगी. सेंट्रल दिल्ली के लिए फाइनल से पहले जोंटी सिद्धू का फॉर्म बड़ी राहत है. नॉकआउट मुकाबले में शतक लगाने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा. अगर फाइनल में भी उनका बल्ला इसी तरह चलता है, तो टीम के पास खिताब जीतने का मजबूत मौका रहेगा. दूसरी तरफ साउथ दिल्ली की टीम भी इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करके यहां तक पहुंची है. ऐसे में फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Aug 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Central Delhi Kings Jonty Sidhu
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