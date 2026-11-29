सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुए रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रनों से हराकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. आज हुए इस चौथे टी20 में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए, जबकि एक समय पर टीम का स्कोर 32/4 था. सैम करन ने शानदार अर्धशतक जड़ा, तो अंत में जेमी ओवरटन ने 9 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 20 रन बनाए. बल्लेबाजी के दौरान वह अंपायर के एक फैसले से नाखुश दिखे, जिसके बाद वह मिचेल मार्श से तीखी बहस करते हुए भी दिखे.

जेमी ओवरटन इंग्लिश पारी के अंतिम ओवर की तीसरी गेंद के बाद अंपायर के फैसले से नाखुश दिखे. दरअसल उन्हें लगा कि ये गेंद वाइड होनी चाहिए थी, हालांकि ये थी नहीं. इसके बाद वह काफी गुस्सा हो गए, वह गेंदबाज को रोककर उनसे बहस करते दिखे. फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के पास गए और उनके साथ तीखी बहस देखने को मिली.

Big fight between Mitch Marsh and Jamie Overton, at the end umpire take the charge. #AusVsEng https://t.co/MPPGKl2ww6 — Cricket Room (@cricket__room) November 29, 2026

जेमी ओवरटन गेंदबाजी करते हुए भी गुस्से में दिखे और एक बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से भिड़ने की कोशिश करने लगे. ओवरटन द्वारा 9 गेंदों में खेली गई 20 रनों की पारी महत्पूर्ण रही, जिसने जीत हार के अंतर में बड़ा रोल निभाया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतकीय पारी खेली, लेकिन अंत में टीम पिछड़ गई. मार्श ने 57 गेंदों में 9 छक्के और इतने ही चौकों की मदद से 119 रन बनाए. हालांकि दूसरा कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं चल पाया, और टीम लक्ष्य से 8 रन दूर रह गई. 7 रनों से जीत इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इसके बाद इंग्लैंड ने जीत की हैट्रिक लगा दी.

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