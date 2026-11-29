भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दोनों मैचों में मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया गया तो कई दिग्गजों ने सवाल उठाया. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जारी चक्र (WTC 2025-27) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय हैं, बावजूद बिना किसी कारण प्लेइंग 11 से बाहर हैं. आज गेंदबाज आकाश दीप के हेलमेट पर गेंद लगी, उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा तो कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया. जबकि वह अपनी खराब फॉर्म के कारण दूसरे मैच से बाहर हुए थे. मोहम्मद कैफ ने भी इस पर सवाल उठाते हुए सिराज को नहीं खिलाने पर मैनेजमेंट पर सवाल उठाया और इसे नाइंसाफी बताया.

कैफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, "मोहम्मद सिराज के साथ गलत हो रहा है. सबको दिख रहा है कि गलत हो रहा है. सब बोल रहे हैं कि क्यों सिराज क्यों नहीं खेल रहे हैं. WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय हैं. अभी आकाश दीप को कन्कशन हुआ तो भी सिराज को नहीं खिलाया गया. प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया, जो पहला टेस्ट खेलने के बाद ड्राप हुए थे. ड्राप तब होता है बंदा, जब वह लय में नहीं होता. तो जब वह लय में नहीं है तो फिर आप एक बार फिर उसे लेकर आते हो. ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है."

उन्होंने आगे कहा, "सिराज के बारे में ये बोला गया कि वह लय में नहीं है. ठीक है, लेकिन लय में तो कृष्णा भी नहीं थे और उन्हें आपने ड्राप किया. फिर उन्हें लेकर आ गए. सरासर नाइंसाफी है मोहम्मद सिराज के साथ है. मोर्कल कहते हैं कि वह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं. शुभमन गिल कहते हैं कि स्पीड कम हुई है, हम अच्छे कमबैक की उम्मीद करते हैं. वो कमबैक तब करेगा जब आप उसे प्लेइंग 11 में खिलाओगे. बाहर बैठकर कैसे कमबैक करेगा?"

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा, "वो ऐसा गेंदबाज है, जो खुद को साबित कर चुका है. मैं हूं कि हैरान पूरी दुनिया हाय तौबा मचा रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि यही सही है और जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट जानते हैं वो बेवकूफ है. उनको क्रिकेट समझ नहीं आती. वह बहुत ही गलत कर रहे हैं मोहम्मद सिराज के साथ, ये तो साफ दिख रहा है."

Siraj is a proven match-winner. https://t.co/djYBZaZAud — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 29, 2026

मुश्किल स्थिति में है टीम इंडिया

दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 133 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड अभी 243 रन आगे है. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे. भारत की पहली पारी 246 रनों पर सिमट गई थी.

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