मेजर ध्यानचंद के बारे में खास बातें, जिनको हिटलर ने दिया था जर्मनी से खेलने का ऑफर

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि (29 अगस्त) को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है. हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद ने अपने करियर में 1000 से ज्यादा गोल किए. वह 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे. उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया, जिनका खेल देखकर हिटलर भी उनके कायल हो गए थे. उन्होंने तो भारतीय खिलाड़ी को जर्मनी से खेलने तक का ऑफर दे दिया था.

मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, 1905 को इलाहबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था. 16 साल की उम्र में जब वह प्रथम ब्राह्मण रेजीमेंट में सेना में भर्ती हुए थे, कहा जाता है कि तब उनमे हॉकी को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं थी. बाद में उन्होंने हॉकी खेला और इसी खेल के कारण सेना में उनका प्रमोशन भी होता गया. वह सिपाही बनकर सेना में शामिल हुए थे, बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया.

भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में पहली बार ओलंपिक (एम्सटर्डम) खेलों में भाग लिया. भारत चैंपियन बनी. मेजर ध्यानचंद ने फाइनल में 2 गोल किए थे. इसके बाद 1932 में लास एंजिल्स में हुए ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, ध्यानचंद इस टीम में भी थे.

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हिटलर ने दिया था जर्मनी से खेलने का ऑफर

बर्लिन ओलपिक (1936) में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया. भारत ने यहाँ पहले मैच में हंगरी को 4 गोल, दूसरे में जापान को 9 गोल और तीसरे में फ्रांस को 10 गोल से हराया. 15 अगस्त को जर्मनी से फाइनल हुआ, जिसमें भारत ने 8-1 से जीत दर्ज की.

विरोधी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद के खेल को देखकर ये भी आशंका जताते थे कि कहीं उनकी स्टिक में कुछ खास तो नहीं. हॉलैंड में तो उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया था, कि कहीं वह चुंबक लगाकर तो नहीं खेलते. वियना में ध्यानचंद की जो मूर्ति बनाई गई, उसमे उन्हें चार हाथ में चार हॉकी स्टिक लिए दिखाया गया. जर्मनी के रुडोल्फ हिटलर भी ध्यानचंद के खेल को देखकर उनके कायल हो गए थे, यहां तक कि उन्होंने ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने की पेशकश भी की थी. हालांकि ध्यानचंद एक सच्चे देशभक्त थे, जो हमेशा भारत के लिए ही खेलना चाहते थे.

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भारत की नेशनल टीम के लिए उन्होंने 1926 से 1949 के बीच 185 मैच खेले, जिसमें 570 गोल दागे. वह सेंटर फॉरवर्ड पर खेलते थे. ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के आलावा वह 1934 में उस टीम के भी सदस्य थे, जिसने वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स में गोल्ड जीता था. 3 दिसंबर, 1979 को मेजर ध्यानचंद 74 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए.

सम्मान

मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें हॉकी में उनके योगदान के लिए मिला था. भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर रक्खा गया, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था. खेलों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला अवार्ड उनके नाम (ध्यानचंद पुरस्कार) पर रखा गया.