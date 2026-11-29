महेंद्र सिंह धोनी का रांची में एक खूबसूरत घर है, जो काफी बड़ी जगह पर बना है. अब धोनी इसी शहर में एक और लग्जरी हर बनवा रहे हैं, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपये आंकी गई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्रिकेटर इसी नए बनते हुए घर को देखने पहुंचे हैं. बता दें कि ये उनका रांची में तीसरा घर होगा.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, जिसके बाद वह सिर्फ आईपीएल में खेल रहे थे. अब IPL 2027 से पहले उन्होंने लीग क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है, वह चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटोर नियुक्त हुए हैं. रांची में धोनी का तीसरा घर बन रहा है. बता दें कि उनका पहला घर हरमू में है. वह अभी अपने फार्महाउस में रहते हैं, जो सिमरिया इलाके में स्थित है.

रिपोर्ट के मुताबिक धोनी का नया घर 2 एकड़ में बन रहा है. ये रांची रिंग रोड के पास सैम्बो हिल में है, जहां धोनी हाल ही में गए भी थे. उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें वह साइट पर काम का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रोजेक्ट की कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है, हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

माना जा रहा है कि धोनी के इस नए घर में प्राइवेट जिम, स्विमिंग पूल के साथ इनडोर स्पोर्ट्स के लिए अलग एरिया होगा. इसमें घोड़ों और उनके अन्य पालतू जानवरों के लिए अलग बाड़े होने की उम्मीद है.

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धोनी का फार्महाउस, जिसे कैलाशपति के नाम से भी जाना जाता है, 7 एकड़ में फैला हुआ है. इस फार्म हाउस में काफी बड़ी जगह है, जहां क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नेट, हरियाली के बीचों बीच स्विमिंग पूल, फिटनेस एयर और जिम है. यहां उनकी बाइक्स और कारों के लिए एक अलग जगह है.

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