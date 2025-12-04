The Hundred league Mumbai Indians London: भारत की मल्टी नेशनल ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरे काउंटी क्रिकेट क्लब ने बुधवार यानी 3 दिसंबर, 2025 को ‘द हंड्रेज’ में अपनी साझेदारी का ऐलान किया. इसके साथ ही ओवल इनविंसिबल्स फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर मुंबई इंडियंस लंदन कर दिया गया है.

रिलायंस और सरे ने दिया संयुक्त बयान

हालांकि, ये घोषणा औपचारिकता मात्र थी और दोनों पक्षों को इसे सार्वजनिक करने में थोड़ा समय लग गया. ज्यादातर समझौते जुलाई में हो हो गए थे. दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान में कहा :- फ्रेंचाइजी में रिलायंस का 49 प्रतिशत और सरे का 51 प्रतिशत हिस्सा है और मालिकाना हक इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से ट्रांसफर्ड हो गया है. इस नई साझेदारी के तहत 2026 से पुरुष और महिला दोनों टीमें मुंबई इंडियंस लंदन के नाम से खेलेंगी.

Media Release - Reliance Industries Limited and Surrey announce their partnership in Oval Invincibles franchise in The Hundred



Mumbai / London, 3rd December 2025: Reliance Strategic Business Ventures Limited, a wholly owned subsidiary of Reliance Industries Limited, and Surrey… pic.twitter.com/VOVe930CMG — Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) December 3, 2025

द हंड्रेड की सबसे सफल टीम है ओवल इनविंसिबल्स

द हंड्रेड टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम ओवल इनविंसिबल्स रही है और इस टीम ने पांच साल में पांच खिताब जीता है. आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस की मालिक रिलायंस ग्रुप है और अब ये ब्रिटेन की ‘The Hundred’, संयुक्त अरब अमीरात की ‘ILT20 लीग’, दक्षिण अफ्रीका की ‘SA20 लीग’ और अमेरिका की ‘MLC T20’ लीग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है.

पिछले 18 साल में मुंबई इंडियंस परिवार दुनिया भर में 13 लीग में खिताब जीत चुकी है. ये ग्लोबल टी-20 लीगों में सबसे सफल फ्रेंचाइजी है, जिनमें पांच आईपीएल खिताब, दो महिला प्रीमियर लीग खिताब, दो मेजर लीग क्रिकेट खिताब, दो चैंपियंस लीग टी-20 खिताब और ILT20 (एमआई एमिरेट्स, 2024) और SA20 (एमआई केप टाउन, 2025) में एक-एक खिताब शामिल हैं. एमआई फैमिली की हर टीम एक विनिंग ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही है.