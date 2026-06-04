लॉर्ड्स पर 150वां टेस्ट शुरू, कहां खेले गए सबसे ज्यादा रेड बॉल मैच? देखें भारत किस नंबर पर

Lord's, London 150th Test: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर 150वां टेस्ट शुरू हो चुका है. यह मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. इस मैच के जरिए लॉर्ड्स दुनिया का पहला 150वां टेस्ट होस्ट करने वाला मैदान बन गया. अब तक क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच लॉर्ड्स पर ही खेले गए हैं, वो अलग बात है कि दुनिया का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था.

अब सवाल यह उठ रहा है कि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच आयोजित कराने के मामले में भारत का कौन सा स्टेडियम कितने नंबर पर आता है? अगर टॉप-5 पर नजर डालें, तो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड ही नजर आते हैं.

The first morning of the international summer.



🤝 England v New Zealand

🏏 The 150th Lord's Test

🏟️ Home of Cricket pic.twitter.com/o2ZS8Ojkk1 — Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) June 4, 2026

भारत के ग्राउंड का स्थान बहुत नीचे

फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच होस्ट करने का रिकॉर्ड कोलकाता के ईडन गार्डन्स के पास है. लिस्ट में कोलकाता का स्टेडियम 23वें नंबर पर है. गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के कराची में स्थित नेशनल स्टेडियम इस लिस्ट में ईडन गार्डन्स से ऊपर है. पाकिस्तान का स्टेडियम 18वें पायदान पर है.

बता दें कि कोलकाता के स्टेडियम में अब तक 43 टेस्ट खेले जा चुके हैं. मैदान पर पहला टेस्ट 1934 में खेला गया था. लिस्ट में आगे बढ़ते हुए भारत का दूसरा स्टेडियम दिल्ला का अरुण जेटली स्टेडियम है. इस मैदान पर 36 रेड बॉल मैच खेले जा चुके हैं. यहां पहला टेस्ट 1948 में खेला गया था.

सबसे ज्यादा टेस्ट मैच होस्ट करने वाले टॉप-5 स्टेडियम

लॉर्ड्स, लंदन- 150* टेस्ट

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड- 118 टेस्ट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड- 114 टेस्ट

केनिंग्टन ओवल, लंदन- 108 टेस्ट

ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- 86 टेस्ट

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज

गौरतलब है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. लॉर्ड्स में पहला टेस्ट है. इसके बाद 17 जून से दूसरा मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा. सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में 25 जून से होगा.

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