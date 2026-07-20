Virat Kohli ने छोड़ा युवराज सिंह को पीछे, टूटते-टूटते बचा Dhoni का ये बड़ा रिकॉर्ड

लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हरा दिया, इसके साथ सीरीज भी 2-1 से मेजबान के नाम हुई. 388 के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 रनों की साझेदारी की. कप्तान गिल 84 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आए विराट कोहली ने 74 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने एक बड़े रिकॉर्ड लिस्ट में युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया, लेकिन एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए.

विराट कोहली ने छोड़ा युवराज को पीछे

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के मामले में विराट कोहली ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है, अब वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए. कोहली पहले स्थान पर मौजूद एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. अभी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले धोनी के नाम 1546 रन हैं.

युवराज सिंह ने अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 1523 रन बनाए थे, कोहली के 1541 रन हो गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय एमएस धोनी हैं, जिन्होंने 44 पारियों में 1546 रन बनाए हैं. कोहली उनका रिकॉर्ड तोड़ने से 6 रन दूर रह गए.

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विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 60 गेंदों में 74 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके जड़े. उन्होंने रोहित के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदार की. इस जोड़ी के टूटने के साथ ही टीम इंडिया पिछड़ती चली गई.

मिडिल आर्डर फ्लॉप

भारत का मिडिल आर्डर इस हार का बड़ा कारण रहा. चौथे नंबर पर ईशान किशन को भेजा गया, जो 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए. उपकप्तान श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल पाए, केएल राहुल 12 रन बनाकर आउट हुए और अक्षर पटेल 2 रन बना पाए. 50 ओवरों में पूरी टीम 360 रन ही बना पाई और लक्ष्य से 28 रन दूर रह गई.

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