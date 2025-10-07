Test Record: भारतीय क्रिकेट इतिहास में कप्तानों ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो टीम को जीत की राह दिखाना हो या मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखना. टेस्ट क्रिकेट जैसे लंबे फॉर्मेट में कप्तान की रणनीति, धैर्य और नेतृत्व कौशल सबसे ज्यादा परखे जाते हैं. आइए जानते हैं उन भारतीय कप्तानों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली और अपनी छाप छोड़ी.

विराट कोहली – 68 मैच

विराट कोहली भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं. उन्होंने 2014 से 2022 तक 68 टेस्ट मैचों में भारत की अगुवाई की, जिसमें से टीम ने 40 मैच जीते. उनका जीत प्रतिशत 58.82% रहा, जो किसी भी भारतीय कप्तान के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ है. कोहली के नेतृत्व में भारत ने विदेशों में ऐतिहासिक जीतें दर्ज की जैसे - ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना और इंग्लैंड में बढ़त बनाना. आक्रामक सोच, फिटनेस कल्चर और आत्मविश्वास को टीम में लाने का श्रेय भी कोहली को जाता है.

महेंद्र सिंह धोनी - 60 मैच

‘कैप्टन कूल’ एमएस धोनी ने 2008 से 2014 के बीच 60 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 27 में जीत दर्ज की. उनका जीत प्रतिशत 45% रहा. धोनी की कप्तानी में भारत ने 2009 में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया था. उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और टीम में स्थिरता लाई. भले ही विदेशों में उनका प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा, लेकिन घरेलू मैदान पर धोनी बेजोड़ थे.

सौरव गांगुली - 49 मैच

सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट का "दादा" कहा जाता है, और उन्होंने इस उपाधि को अपने प्रदर्शन से साबित किया. उन्होंने 2000 से 2005 के बीच 49 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और भारत को 21 मुकाबलों में जीत दिलाई. 2000 के मैच फिक्सिंग विवाद के बाद गांगुली ने टीम को फिर से खड़ा किया और युवाओं को निडर होकर खेलने की प्रेरणा दी.

मोहम्मद अजहरुद्दीन - 47 मैच

90 के दशक में मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के सबसे भरोसेमंद कप्तानों में से थे. 1990 से 1999 के बीच उन्होंने 47 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें भारत ने 14 मुकाबले जीते और उतने ही हारे. अजहर की कप्तानी में भारत ने घरेलू सीरीज में कई शानदार जीतें दर्ज की.

सुनील गावस्कर - 47 मैच

लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने 70 के दशक के कठिन दौर में टीम इंडिया को संभाला. 1976 से लेकर 1995 तक उन्होंने 47 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी संभाली, जिसमें 9 जीत और 30 ड्रॉ शामिल हैं. गावस्कर का शांत स्वभाव और बल्लेबाजी में निरंतरता ने उन्हें एक आदर्श कप्तान बनाया.