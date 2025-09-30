अभी किसके पास है एशिया कप ट्रॉफी? कैसे भारत आ सकती है? जानें ताजा अपडेट और प्रोसेस

एशिया कप फाइनल, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाना था. किसको पता था कि यह एशिया कप ट्रॉफी कई दिनों तक कई दिनों तक बहस का मुद्दा बनी रहेगी. भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन (ACC Chairman Mohsin Naqvi) के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चले गए थे. उस घटना को लगभग 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब आखिर एशिया कप ट्रॉफी कहां है और ये कैसे भारत आ सकती है?

अभी कहां है एशिया कप ट्रॉफी?

एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी को अपने साथ ले गए थे और ट्रॉफी अभी भी उन्हीं के पास है. दरअसल क्रिकबज की एक ताजा रिपोर्ट अनुसार मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है. नकवी का कहना है कि वो टीम इंडिया को मेडल और ट्रॉफी दे देंगे, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए, जिसमें वो खुद भारतीय टीम को मेडल और ट्रॉफी देंगे. ऐसी शर्त टीम इंडिया शायद ही स्वीकार करे, क्योंकि फाइनल के बाद वो भारतीय टीम ही थी जिसने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

भारत कैसे आ सकती है ट्रॉफी

अब एशिया कप ट्रॉफी भारत कैसे आएगी? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि मोहसिन नकवी अपनी हठ छोड़ते हुए भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल बिना किसी शर्त के दे दें. दूसरा यह हो सकता है कि BCCI औपचारिक प्रक्रिया के तहत ACC और ICC में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाए. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा भी था कि मोहसिन नकवी को ट्रॉफी अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है. सैकिया ने चेतावनी देकर यह भी कहा कि वो पहले ACC और जरूरत पड़ने पर ICC में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे.

