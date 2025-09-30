हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभी किसके पास है एशिया कप ट्रॉफी? कैसे भारत आ सकती है? जानें ताजा अपडेट और प्रोसेस

अभी किसके पास है एशिया कप ट्रॉफी? कैसे भारत आ सकती है? जानें ताजा अपडेट और प्रोसेस

Asia Cup Trophy Controversy: एशिया कप फाइनल, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाना था, लेकिन अभी तक ट्रॉफी भारत नहीं आई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप फाइनल, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाना था. किसको पता था कि यह एशिया कप ट्रॉफी कई दिनों तक कई दिनों तक बहस का मुद्दा बनी रहेगी. भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन (ACC Chairman Mohsin Naqvi) के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चले गए थे. उस घटना को लगभग 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब आखिर एशिया कप ट्रॉफी कहां है और ये कैसे भारत आ सकती है?

अभी कहां है एशिया कप ट्रॉफी?

एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी को अपने साथ ले गए थे और ट्रॉफी अभी भी उन्हीं के पास है. दरअसल क्रिकबज की एक ताजा रिपोर्ट अनुसार मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है. नकवी का कहना है कि वो टीम इंडिया को मेडल और ट्रॉफी दे देंगे, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए, जिसमें वो खुद भारतीय टीम को मेडल और ट्रॉफी देंगे. ऐसी शर्त टीम इंडिया शायद ही स्वीकार करे, क्योंकि फाइनल के बाद वो भारतीय टीम ही थी जिसने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

भारत कैसे आ सकती है ट्रॉफी

अब एशिया कप ट्रॉफी भारत कैसे आएगी? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि मोहसिन नकवी अपनी हठ छोड़ते हुए भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल बिना किसी शर्त के दे दें. दूसरा यह हो सकता है कि BCCI औपचारिक प्रक्रिया के तहत ACC और ICC में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाए. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा भी था कि मोहसिन नकवी को ट्रॉफी अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है. सैकिया ने चेतावनी देकर यह भी कहा कि वो पहले ACC और जरूरत पड़ने पर ICC में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे.

यह भी पढ़ें:

'तानाशाही' पर उतरा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, अपने ही खिलाड़ियों के साथ कर रहे जबरदस्ती

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 30 Sep 2025 04:28 PM (IST)
Tags :
Asia Cup News PCB Chairman Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
Advertisement

वीडियोज

Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
बॉलीवुड
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
Embed widget