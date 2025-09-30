'तानाशाही' पर उतरा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, अपने ही खिलाड़ियों के साथ कर रहे जबरदस्ती

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन (PCB Chairman) मोहसिन नकवी तानाशाही पर उतर आए हैं. उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीगों में खेलने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार विदेशी टी20 लीगों और टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की NOC फिलहाल रोक दी गई है. बताया जा रहा है कि बोर्ड ने यह फैसला एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ 5 विकेट की हार के बाद लिया है.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में बताया गया कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी समेत 7 बड़े खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलने के लिए NOC मिल चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसपर रोक लगा दी गई है. 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 30 सितंबर को होने वाले ILT20 ऑक्शन में बोली लगने वाली है. मतलब साफ है कि PCB के आदेश अनुसार फिलहाल पाकिस्तानी प्लेयर विदेशी लीगों में नहीं खेल पाएंगे.

यह भी गौर करने वाली बात है कि PCB की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल खिलाड़ियों को बोर्ड सालभर में सिर्फ 2 विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति देता है. एक तरफ बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के साथ डील साइन कर चुके हैं. वहीं मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में ही मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलने वाले हैं. बताते चलें कि BBL का अगला सीजन 14 दिसंबर से शुरू होगा.

बाबर और रिजवान के अलावा शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली भी BBL ड्राफ्ट में चुन लिए गए थे. इसका मतलब BBL के अगले सीजन में कुल 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने वाले हैं, लेकिन PCB चीफ मोहसिन नकवी के नए फैसले के कारण शायद ऐसा ना हो पाए.

याद दिला दें कि मोहसिन नकवी एशिया कप फाइनल के बाद ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. उस घटना के बाद नकवी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, उन्हें 'ट्रॉफी चोर' तक कहा गया.

