हार्दिक पांड्या ने गुपचुप कर ली सगाई? माहिका शर्मा संग वीडियो हो रहा वायरल; खुद देख लीजिए

क्या हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर सगाई कर ली है? एक तरफ भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में व्यस्त है, दूसरी ओर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सगाई (Hardik Pandya Mahika Sharma Engagement) कर ली है.

वायरल हो रहे एक वीडियो में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एकसाथ बैठे हुए हैं, वहीं पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि उनकी सगाई हो रही है. एक दिलचस्प बात यह है कि माहिका की उंगली में हीरी की अंगूठी भी साफ देखी जा सकती है. हार्दिक और माहिका की सगाई की खबरें कई दिनों से चर्चा में हैं. हालांकि माहिका ने हाल ही में सगाई की अफवाहों को खारिज कर दिया था. ऐसे में इस वीडियो के सामने आने से एक बार फिर उनकी सगाई की अफवाहों को तूल मिल गया है.

स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने आज अपनी सगाई कर ली , उधर स्मृति पलाश की शादी....see more pic.twitter.com/O2v9waSsCD — Anvi Yadav (@YadavAnviRoyal) November 30, 2025

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा पिछले कुछ समय से साथ हैं. उन्हें पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था. उसके बाद उनकी वैकेशन पर जाने की तस्वीरें भी सामने आईं. हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर माहिका के साथ तस्वीर साझा कर खुद अपने रिलेशनशिप की पुष्टि की थी. जहां तक सगाई की बात है, पिछले दिनों माहिका शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई स्टोरी साझा की थीं, जिनमें उन्होंने सगाई की अफवाहों को खारिज कर दिया था. उसके बाद इस नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है.

हार्दिक पांड्या ने इससे पहले नताशा स्टेनकोविक से साल 2020 में शादी रचाई थी. इस रिश्ते से उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्य है. उनका साल 2024 में तलाक हो गया था.