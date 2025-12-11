हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 की नीलामी में इन 5 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, एक बिक सकता है 10 करोड़ से महंगा

IPL 2026 की नीलामी में इन 5 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, एक बिक सकता है 10 करोड़ से महंगा

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. जानिए इसमें कौन से 5 विकेट होंगे, जो सबसे महंगे बिक सकते हैं. ऑक्शन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा.

By : शिवम | Updated at : 11 Dec 2025 08:54 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा, जिसमें 77 स्लॉट्स के लिए 10 टीमें बोलियां लगाएंगी. सभी टीमों का मिलाकर कुल पर्स बैलेंस 237.55 करोड़ रुपये है, सबसे ज्यादा बैलेंस केकेआर के पास है और सबसे कम मुंबई इंडियंस के पास. जानिए ऐसे 5 विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्हें ऑक्शन में अन्य की तुलना में ज्यादा पैसा मिल सकता है.

टिम सेफर्ट

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट 1.5 करोड़ रुपये है, लेकिन उनमें कई टीमें इंटरेस्ट दिखा सकती है. ऐसे में उनका प्राइस ऊपर जा सकता है. सेफर्ट ने 2021 में केकेआर के लिए 1 और 2022 में दिल्ली के लिए 2 मैच खेले थे, हालांकि बतौर बल्लेबाज उनका आईपीएल में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा लेकिन पिछले कुछ रिकार्ड्स को देखते हुए वह उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जो महंगे बिक सकते हैं.

टिम सेफर्ट ने 77 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 142.52 की स्ट्राइक रेट से 1850 रन बनाए हैं, इसमें 12 अर्धशतकीय पारी शामिल हैं. टी20 में उनका सर्वाधिक स्कोर 97 का है.

क्विंटन डी कॉक

ऑक्शन से पहले भारत के खिलाफ खेली 90 रनों की पारी क्विंटन डिकॉक को ऑक्शन में बड़ी रकम दिला सकती है. डिकॉक ने दूसरे टी20 में 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, उन्होंने वनडे में भी शतक जड़ा था. आईपीएल में डिकॉक पिछले साल केकेआर टीम में शामिल थे, जहां 8 मैचों में 152 रन बनाए थे. इसमें 97 रनों की पारी भी शामिल थी. डिकॉक ने आईपीएल में 115 मैचों में 3309 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 134.02 का रहा है.

बेन डकेट

बेन डकेट एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इसलिए कई टीमें उनके नाम पर विचार कर सकती है. डकेट का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. हालांकि उन्हें आईपीएल में कभी मौका नहीं मिला है, उन्होंने 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 527 रन बनाए हैं. इसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं.

शाई होप

आईपीएल में हमेशा से वेस्टइंडीज खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है. विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, पिछले कुछ समय से वह अपनी रिकार्ड्स पारियों के लिए सुर्खियां बटौर रहे हैं. ये उन्हें आईपीएल ऑक्शन में बड़ी रकम दिला सकता है. होप ने 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 9 मैच खेले थे, जिसमें 150 की स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए.

जॉनी बेयरस्टो

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा है, लेकिन ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं. उनपर केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स में टक्कर देखने को मिल सकती है, जिससे उनका प्राइस बढ़ सकता है. पिछले साल बेयरस्टो नॉकआउट मैचों में रिप्लेस होकर मुंबई इंडियंस में शामिल हुए थे, जहां 2 मैचों में उन्होंने 85 रन बनाए थे. वह विकेट कीपिंग में शानदार नजर आए थे. अगर इस बार ऑक्शन में उनका प्राइस 10 करोड़ पार भी जा सकता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 11 Dec 2025 08:54 PM (IST)
Wicket Keeper INDIAN PREMIER LEAGUE IPL AUCTION IPL 2026 IPL 2026 Auction
