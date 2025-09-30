हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर

IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर

Womens ODI World Cup Live Streaming: महिला वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण की शुरुआत भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच के साथ हो रही है. जानिए मैच किस चैनल और किस ऐप पर लाइव आएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 30 Sep 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज आज से हो रहा है. पहला मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच गुवाहाटी में होगा. इससे पहले एक भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा. जानिए मैच कितने बजे से शुरू होगा, मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

ये महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है, इतिहास देखें तो खिताब पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा रहा है लेकिन भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट में उम्मीद है कि टीम इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप जीतेगी. महिला वर्ल्ड कप खिताब सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, टीम 7 बार चैंपियन रह चुकी है. इंग्लैंड ने 4 बार और 1 बार न्यूजीलैंड महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है.

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (ODI में)

दोनों टीमों के बीच कुल 35 मैच खेले गए हैं, टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. 31 बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को हराया है जबकि सिर्फ 3 बार ही श्रीलंका टीम इंडिया को मात दे पाई है.

कब और कितने बजे से शुरू होगा भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच?

30 सितंबर (मंगलवार) को मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

कहां खेला जाएगा भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच?

असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, गुवाहाटी.

किस चैनल पर देखें भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला लाइव मैच प्रसारण?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं. स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर मैच का लाइव प्रसारण होगा.

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम

चमारी अथापथु, हासिनी परेरा, विशमी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पियमी वाथसाला, इनोका राणावीरा, सुगंदिका दासनायका, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा, अचिनी कुलसूर्या.

Published at : 30 Sep 2025 11:48 AM (IST)
