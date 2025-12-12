हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंद में बनाए 171; UAE को 234 रनों से धो डाला

एशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंद में बनाए 171; UAE को 234 रनों से धो डाला

IND vs UAE U19 Asia Cup Highlights: भारत ने यूएई को 234 रनों से हरा दिया है.वैभव सूर्यवंशी की 171 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 06:11 PM (IST)
भारत ने यूएई को 234 रनों से हरा दिया है. अंडर-19 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. वैभव सूर्यवंशी की 171 रनों की ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में UAE की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 199 रन ही बना पाई.

यह अंडर-19 एशिया कप 2025 का सबसे पहला मैच रहा, जिसमें भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे फ्लॉप रहे. मगर वैभव सूर्यवंशी ने जरूर यूएई के गेंदबाजों का जमकर तेल निकाला. उन्होंने मात्र 56 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था. उन्होंने मैच में 95 गेंद खेलकर 171 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 14 छक्के और 9 चौके लगाए. भारत के लिए विहान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज, दोनों ने 69 रनों की पारी खेली.

भारत ने इस मैच में अंडर-19 वनडे क्रिकेट इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था. वहीं यूएई को 234 रनों से हराकर भारत ने अंडर-19 ODI इतिहास में अपनी रनों की चौथी सबसे बड़ी जीत हासिल की है. इससे पहले भारत की अंडर-19 टीम इंग्लैंड को भी 234 रनों से हरा चुकी है.

UAE का निकला दम

भारत ने 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, खिलन पटेल के अलावा किसी गेंदबाज ने पूरे 10 ओवर नहीं किए. वैभव सूर्यवंशी ने भी गेंदबाजी में 2 ओवर किए, जिनमें उन्होंने 13 रन दिए. यूएई ने 53 रन के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए थे. मगर पृथ्वी मधु के 50 रन और उद्दीश सूरी की नाबाद 78 रनों की पारी की बदौलत यूएई जैसे-तैसे 199 रनों तक पहुंच पाया.

आज ही खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में पाकिस्तान का सामना मलेशिया से हुआ. उस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 345 रन बनाए, लेकिन मलेशिया की टीम महज 48 रनों पर सिमट गई थी. पाकिस्तान ने अंडर-19 वनडे क्रिकेट में रनों की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं.

यह दुर्भाग्यपूर्ण..., शुभमन गिल और संजू सैमसन पर दिग्गज के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा

Published at : 12 Dec 2025 05:52 PM (IST)
Under 19 Asia Cup India Vs UAE Vaibhav Suryavanshi IND U19 Vs UAE U19
