यह दुर्भाग्यपूर्ण..., शुभमन गिल और संजू सैमसन पर दिग्गज के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा

शुभमन गिल की टी20 टीम में जगह सवालों के घेरे में है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में गिल खाता भी नहीं खोल पाए थे. गिल इस साल टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. गिल आलोचनाओं में घिरे हैं और लगातार संजू सैमसन को टीम में वापस लाने की मांग तेज होने लगी है. इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ भी संजू सैमसन को टीम में वापस लाने की बात कही है.

शुभमन गिल टी20 टीम के उपकप्तान हैं और जबसे टी20 टीम में उनकी वापसी हुईं है, तभी से संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है. सैमसन को पहले मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया, लेकिन अब स्थिति यह है कि उनका प्लेइंग इलेवन में कोई स्थान ही नहीं है.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है...

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का कहना है कि, "संजू सैमसन तीन शतक लगा चुके हैं. हम टी20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं और उनके नाम 3 सेंचुरी हैं. एक खिलाड़ी से आप और क्या चाहते हैं? यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छा करने वाला खिलाड़ी बेंच पर बैठा है."

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने आगे कहा, "वो टीम के उपकप्तान हैं. मुझे लगता है कि सिर्फ उस खिलाड़ी का प्लेइंग इलेवन में स्थान पक्का हो सकता है, जो कप्तान या उपकप्तान हो. उन्हें ऐसे आंकड़ों के बाद उपकप्तान बनाया गया है. अगर बैक-अप खिलाड़ी ना हों, तो बात समझ आती है, लेकिन टी20 में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है."

दूसरी ओर भारत के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने अक्षर पटेल पर सवाल खड़े किए हैं. श्रीकांत ने कहा कि आखिर किस वजह से एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अक्षर पटेल को नंबर-3 पर भेजा गया, जो परिस्थितियों अनुसार खुद को नहीं ढाल पाए. नतीजन भारत दूसरा टी20 मैच 51 रनों से हार गया था.

