यह दुर्भाग्यपूर्ण..., शुभमन गिल और संजू सैमसन पर दिग्गज के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयह दुर्भाग्यपूर्ण..., शुभमन गिल और संजू सैमसन पर दिग्गज के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा

Shubman Gill T20 Team: शुभमन गिल की टी20 टीम में जगह सवालों के घेरे में है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में गिल खाता भी नहीं खोल पाए थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 05:37 PM (IST)
शुभमन गिल की टी20 टीम में जगह सवालों के घेरे में है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में गिल खाता भी नहीं खोल पाए थे. गिल इस साल टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. गिल आलोचनाओं में घिरे हैं और लगातार संजू सैमसन को टीम में वापस लाने की मांग तेज होने लगी है. इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ भी संजू सैमसन को टीम में वापस लाने की बात कही है.

शुभमन गिल टी20 टीम के उपकप्तान हैं और जबसे टी20 टीम में उनकी वापसी हुईं है, तभी से संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है. सैमसन को पहले मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया, लेकिन अब स्थिति यह है कि उनका प्लेइंग इलेवन में कोई स्थान ही नहीं है.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है...

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का कहना है कि, "संजू सैमसन तीन शतक लगा चुके हैं. हम टी20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं और उनके नाम 3 सेंचुरी हैं. एक खिलाड़ी से आप और क्या चाहते हैं? यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छा करने वाला खिलाड़ी बेंच पर बैठा है."

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने आगे कहा, "वो टीम के उपकप्तान हैं. मुझे लगता है कि सिर्फ उस खिलाड़ी का प्लेइंग इलेवन में स्थान पक्का हो सकता है, जो कप्तान या उपकप्तान हो. उन्हें ऐसे आंकड़ों के बाद उपकप्तान बनाया गया है. अगर बैक-अप खिलाड़ी ना हों, तो बात समझ आती है, लेकिन टी20 में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है."

दूसरी ओर भारत के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने अक्षर पटेल पर सवाल खड़े किए हैं. श्रीकांत ने कहा कि आखिर किस वजह से एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अक्षर पटेल को नंबर-3 पर भेजा गया, जो परिस्थितियों अनुसार खुद को नहीं ढाल पाए. नतीजन भारत दूसरा टी20 मैच 51 रनों से हार गया था.

कमाल है ये एक साल की बच्ची, गजब का कारनामा कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम करवाया दर्ज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Dec 2025 05:37 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON SHUBMAN GILL
