IND vs WI 1st Test Live Streaming: किस ऐप पर हो रही है भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, जानिए टेलीकास्ट से जुड़ी हर डिटेल

IND vs WI 1st Test Live Streaming: किस ऐप पर हो रही है भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, जानिए टेलीकास्ट से जुड़ी हर डिटेल

Where To Watch IND vs WI 1st Test Live: आज (2 अक्टूबर, 2025) से भारत और वेस्टइंडीज के बीच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट खेला जाएगा. जानिए किस ऐप और किस चैनल पर मैच लाइव देख सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 02 Oct 2025 07:52 AM (IST)
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट आज से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पिच को देखते हुए लग रहा है कि भारतीय प्लेइंग 11 में 3 तेज गेंदबाज शामिल हो सकते हैं. अगर आप इंडिया और वेस्टइंडीज के टेस्ट में हेड टू हेड आंकड़े देखो तो कैरिबियन टीम आगे है, लेकिन वर्तमान में भारत वेस्टइंडीज के मुकाबले काफी मजबूत टीम है. जानिए मैच कितने बजे शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर आएगा. जानिए लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर देख सकते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ ये सीरीज बतौर कप्तान शुभमन गिल की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. इससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रा करने में सफल रही थी. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के साथ आज एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खेल सकता है. भारतीय प्लेइंग 11 में 1 स्पिनर के साथ 2 ऑलराउंडर शामिल हो सकते हैं.

टेस्ट क्रिकेट में भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड

  • कुल मैच: 100 
  • टीम इंडिया ने जीते: 23 
  • वेस्टइंडीज ने जीते: 30 
  • टाई: 47

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कितने बजे से शुरू होगा?

2 अक्टूबर को टेस्ट के पहले दिन शुभमन गिल और रॉस्टन चेस टॉस के लिए सुबह 9 बजे ग्राउंड पर आएंगे. आधे घंटे बाद 9:30 बजे से मैच शुरू होगा. प्रत्येक दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

किस चैनल पर लाइव देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आएगा.

किस ऐप पर देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारतीय स्क्वाड

देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज स्क्वाड

एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 02 Oct 2025 07:52 AM (IST)
