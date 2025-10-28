हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा करने वाले होंगे पहले भारतीय

IND vs AUS T20 Series 2025: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. वह टी20 फॉर्मेट में अपने 100 विकेट पूरे करने से 4 विकेट दूर हैं.

जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बहुत मिस किया, जहां टीम इंडिया 1-2 से सीरीज हार गई. अब टी20 की बारी है और अच्छी बात ये हैं कि दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार बुमराह इस सीरीज का हिस्सा हैं. पहला टी20 बुधवार को कैनबरा (मनुका ओवल) में खेला जाएगा. बुमराह पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं, उन्हें सिर्फ 4 विकेट चाहिए. अगर पहले मैच में ऐसा नहीं हुआ तो अगले मैच में ये संभव है, अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो तय है कि वह इस सीरीज में ही 4 विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

ऐसा करने वाले होंगे पहले भारतीय गेंदबाज

31 वर्षीय जसप्रीत बुमराह ने 75 टी20 मैचों में 96 विकेट लिए हैं, उन्हें 100 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट्स और चाहिए. इसके आलावा उन्होंने 50 टेस्ट में 226 और 89 वनडे में 149 विकेट लिए हैं. अगर वह टी20 में अपने 100 विकेट पूरे कर लें तो तीनों फॉर्मेट (टी20, वनडे और टेस्ट) में कम से कम 100-100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे.

दुनिया के 4 गेंदबाज ही कर सके हैं ऐसा

जसप्रीत बुमराह ऐसा करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज होंगे. अभी तक हर फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में लसिथ मलिंगा (श्रीलंका), टिम साउथी (न्यूजीलैंड), शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) और शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान) शामिल हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में कुल 5 मैच खेले जाएंगे. बुधवार के बाद दूसरा मैच 31 अक्टूबर को होगा. इसके बाद 2, 6 और 8 नवंबर को तीसरा, चौथा और पांचवां मैच होगा. सभी मैच भारत के समयनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होंगे.

भारतीय टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

ऑस्ट्रेलिया टी20 स्क्वाड

मिशेल मार्श (कप्तान), टिम डेविड, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉर्ट, मिशेल ओवेन, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), जोश फिलिप (विकेट कीपर), एडम जम्पा, जोश हेजलवुड, मैथ्यू कुहनेमैन, बेन द्वाराहुसि, नेथन एलिस, सीन एबॉट, तनवीर सांघा, जेवियर बार्टलेट.

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
