IND vs AUS 1st ODI Live: कहां होगा India vs Australia पहले वनडे का लाइव प्रसारण? जानिए मोबाइल यूजर्स कैसे देखें लाइव क्रिकेट मैच

IND vs AUS 1st ODI Live: कहां होगा India vs Australia पहले वनडे का लाइव प्रसारण? जानिए मोबाइल यूजर्स कैसे देखें लाइव क्रिकेट मैच

IND vs AUS 1st ODI Live Telecast, Live Streaming App: भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा. मोबाइल यूजर्स लाइव क्रिकेट मैच किस ऐप पर देख सकते हैं? यहां देखें पूरी जानकारी.

By : शिवम | Updated at : 17 Oct 2025 10:43 AM (IST)
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसको लेकर सभी काफी उत्सुक है. इसके क्रेज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि कई दिनों पहले ही मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 8 महीनों बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. जानिए मैच की सभी डिटेल और मैच का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर आएगा? उसकी डिटेल. साथ में जानिए मोबाइल यूजर्स किस ऐप पर इस क्रिकेट मैच को लाइव देख सकते हैं.

सबसे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे में हेड टू हेड की बात करते हैं. दोनों के बीच 152 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैच जीते हैं और भारत ने 58 मैच जीते हैं. 10 मैच ऐसे हुए, जो बेनतीजा रहे. हालांकि पिछले 10 वनडे मैचों की बात करें तो 6 बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा?

19 अक्टूबर, ऑप्टस स्टेडियम (पर्थ).

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे किस समय शुरू होगा?

भारत के समय अनुसार मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा. टॉस 8:30 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण कहां होगा?

स्टार स्पोर्ट्स पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

पहले वनडे के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 10:43 AM (IST)
India Vs Australia Live Streaming Live Cricket Match India Vs Australia ODI IND Vs AUS Live Streaming IND VS AUS
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
