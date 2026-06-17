'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल

आज यानी 17 जून को अफगानिस्तान और भारत के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडिम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. पहले वनडे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

इससे मैच से पहले अफगानिस्तान टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने बड़ा बयान दिया. हशमतुल्लाह ने कहा भारत जैसी टीम अधिक मौके नहीं देती है.अफगानिस्तान टीम को मिलने वाले मौकों का फायदा उठाना सीखना होगा. बारिश के कारण पहला वनडे मैच प्रभावित हुआ था. अफगानिस्तान की टीम तीन दिन के वनडे मैच में 0-1 से पीछे है. सलामी बल्लेबाज़ रहमानतुल्लाह गुरबाज ने पहले वनडे मैच में 51 गेंद खेलकर 102 रन बनाए थे. लेकिन, रहमानतुल्लाह की कमाल की पारी के बावजूद भी अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था.

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दूसरे वनडे मैच की शुरूआत से पहले हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, "जब आप भारत जैसे देश के सामने खेलते है तो वे आपको जीतने के अधिक मौके नहीं देती है. इसलिए आप जब आगे हों तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए और मैच को उनके हाथो में नहीं जाने देना चाहिए". शाहिदी ने कहा भारत अपने घरेलु हालातों में बहुत ही मजबूत टीम है. भारत में खेलने आने वाली किसी भी टीम के लिए मैच जीतना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

यह वनडे मैच अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला है. हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा ऐसा अनुभव उनकी टीम के विकास में मदद करेगा.

शाहिदी ने आगे कहा जब हम भारत जैसे मजबूत देश के साथ मैच खेलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. खिलाड़ियों में शीर्ष स्तरीय क्रिकेट खेलने का आत्मविश्वास बढ़ता हैं. हमें अपनी गलतियों को परखने का मौका मिलता है और फिर हम देखते हैं कि किन क्षेत्रों में हम उनसे पीछे हैं.

अफगानिस्तान के कप्तान ने टीम के वनडे मैच में अनुभव न होने की तरफ भी इशारा किया. हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा हमने लंबे समय से एकदिवसीय क्रिकेट मैच नहीं खेला है. उनका कहना है कि टीम ने पीछले दो-तीन वर्षों में आठ या नौ वनडे मैच ही खेले, जो बहुत ही कम हैं. शाहिदी के अनुसार भारत के खिलाफ पिछले मैच में मिली हार शायद यही समस्या रही हो.

धर्मशाला के मैदान पर खेले गए पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान की टीम ने भारत को कड़ी टक्कर दी थी. अफगानिस्तान ने बारिश के कारण प्रभावित हुए. 25-25 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 194 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था. लेकिन शुभमन गिल की शानदार पारी और के एल राहुल के अंत में फिनिशिंग टच के चलते भारत ने 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया था.

रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए. रोहित शर्मा सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए थे. आज के मुकाबले में सबकी नज़र रोहित शर्मा पर भी रहेगी. पिछले वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया था. उसको भारतीय टीम भी बिल्कुल हलके में नहीं लेगी.

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