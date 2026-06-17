हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSL W Vs NZ W 2026: निलाक्षिका सिल्वा का नाबाद अर्धशतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया

SL W Vs NZ W 2026: निलाक्षिका सिल्वा का नाबाद अर्धशतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया

निलाक्षिका ने नाबाद 54 रन 37 गेंद खेलकर बनाए. कप्तान चामरी अटापट्टू ने भी 27 रन का योगदान दिया. श्रीलंका पांच विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज करने में सफल रही.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 17 Jun 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

निलाक्षिका सिल्वा के नाबाद अर्धशतक से श्रीलंका ने मंगलवार को यहां आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप दो मैच में विषम परिस्थितियों से उबरकर, गत चैंपियन न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की.

न्यूजीलैंड के 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए. श्रीलंका की टीम 55 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. लेकिन निलाक्षिका (नाबाद 54, 37 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) और कौशिनी नुथ्यांगना (नाबाद 24, 14 गेंद, तीन चौके) के बीच छठे, विकेट की 48 रन की अटूट साझेदारी से दो गेंद शेष रहते. पांच विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज करने में सफल रही.

निलाक्षिका ने कविशा दिलहारी (17) के साथ भी पांचवें विकेट के लिए, 50 रन की साझेदारी की. कप्तान चामरी अटापट्टू ने भी 27 रन का योगदान दिया.

न्यूजीलैंड की ओर से ऑफ स्पिनर नैन्सी पटेल ने 23 रन देकर दो विकेट चटकाए.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez: '12 करोड़' की घड़ी, 27 करोड़ का हीरे का सेट, रोनाल्डो-जॉर्जिना पहनते हैं इतनी महंगी चीजें, कीमत जान चौंक जाएंगे

न्यूजीलैंड ने इससे पहले कप्तान मेली केर (36 गेंद में 45 रन, पांच चौके) और सोफी डिवाइन (30 गेंद में 45 रन, चार चौके, एक छक्का) के बीच. तीसरे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी से छह विकट पर 150 रन बनाए.

श्रीलंका की ओर से कवीशा दिलहारी (35 रन पर दो विकेट) दो विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहीं. कप्तान चामरी अटापट्टू (21 रन पर एक विकेट), मिताली अयोध्या (24 रन पर एक विकेट), निमाशा मीपागे (26 रन पर एक विकेट) और सुगंधिका कुमारी (28 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए चामरी और विशमी गुणारत्ने (17) ने धीमी शुरुआत की. दोनों ने शुरुआती चार ओवर में सिर्फ 16 रन जोड़े.

चामरी ने पांचवें ओवर में जेस केर पर छक्के और दो चौकों से 16 रन जोड़कर तेवर दिखाए. उन्होंने अगले ओवर में ब्री इलिंग पर भी चौका मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गईं.

विशमी ने भी इलिंग पर लगातार दो चौके जड़े. लेकिन नैन्सी की गेंद पर प्लिमर के हाथों लपकी गईं.

हसिनी परेरा (02) गैर जरूरी दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हुईं. जबकि नैन्सी ने हर्षिता समरविक्रम (05) को बोल्ड करके, श्रीलंका का स्कोर चार विकेट पर 55 रन किया.

कवीशा और निलाक्षिका ने इसके बाद पारी को संभाला. निलाक्षिका ने रोजमैरी मायर पर छक्के के साथ 15वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. लेकिन इसी ओवर में कवीशा उनके साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हो गईं. श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 46 रन की दरकार थी. निलाक्षिका को कौशिनी के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिली. दोनों ने इलिंग पर चौके मारे.

निलाक्षिका ने मेली पर दो चौकों के साथ, गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया और फिर मायर की गेंद पर एक रन के साथ 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

श्रीलंका को अंतिम ओवर में पांच रन की जरूरत थी और कौशिनी ने डिवाइन पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी.

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने. उतरे न्यूजीलैड ने मैच की तीसरी गेंद पर ही इसाबेल गेज (04) को विकेट गंवा दिया. जिन्होंने मिताली की गेंद पर विकेटकीपर कौशिनी नुथ्यांगना को कैच थमाया.

कप्तान मेली और सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया प्लिमर (18) ने इसके बाद पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 38 रन तक पहुंचाया.

जॉर्जिया ने धीमी बल्लेबाजी की जबकि मेली ने मिताली पर लगातार दो चौकों के साथ तेवर दिखाए.

प्लिमर ने भी काव्या काविंदी और सुगंधिका कुमारी पर चौके मारे लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में नाकाम रहीं.

प्लिमर अंतत: स्पिनर निमाशा मीपागे की गेंद पर तेज प्रहार करने की कोशिश में शॉर्ट थर्ड पर कैच दे बैठीं.

मेली और डिवाइन ने इसके बाद रन गति में इजाफा किया. दोनों ने कविशा दिलहारी पर चौके मारे.

मेली ने कविशा पर डीप मिडविकेट एक और चौका जड़ा लेकिन, अगली गेंद पर इसी शॉट को दोहराने की कोशिश में काविंदी को कैच दे बैठीं.

न्यूजीलैंड के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ.

डिवाइन ने सुगंधिका पर छक्का जड़ा लेकिन, अगली गेंद पर निलाक्षिका सिल्वा के हाथों लपकी गईं.

मैडी ग्रीन ने अंत में 13 गेंद में दो चौकों से नाबाद 18 रन की पारी खेलकर. टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया.

IND vs AFG: भारत के खिलाफ अपने पुराने ‘होम ग्राउंड’ पर उतरेगा अफगानिस्तान, इकाना स्टेडियम से जुड़ा है खास रिश्ता

Published at : 17 Jun 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026 NZ W Vs SRI W Nilakshika Silva
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
SL W Vs NZ W 2026: निलाक्षिका सिल्वा का नाबाद अर्धशतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया
SL W Vs NZ W 2026: निलाक्षिका सिल्वा का नाबाद अर्धशतक, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया
स्पोर्ट्स
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
स्पोर्ट्स
IND vs AFG: भारत के खिलाफ अपने पुराने ‘होम ग्राउंड’ पर उतरेगा अफगानिस्तान, इकाना स्टेडियम से जुड़ा है खास रिश्ता
भारत के खिलाफ अपने पुराने ‘होम ग्राउंड’ पर उतरेगा अफगानिस्तान, इकाना स्टेडियम से जुड़ा है खास रिश्ता
स्पोर्ट्स
IND A VS SRI A: वैभव सूर्यवंशी पर मैच रैफरी ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन, जानिए अबतक किन खिलाड़ियों को किया गया दंडित
IND A VS SRI A: वैभव सूर्यवंशी पर मैच रैफरी ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन, जानिए अबतक किन खिलाड़ियों को किया गया दंडित
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget