निलाक्षिका सिल्वा के नाबाद अर्धशतक से श्रीलंका ने मंगलवार को यहां आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप दो मैच में विषम परिस्थितियों से उबरकर, गत चैंपियन न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की.

न्यूजीलैंड के 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए. श्रीलंका की टीम 55 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. लेकिन निलाक्षिका (नाबाद 54, 37 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) और कौशिनी नुथ्यांगना (नाबाद 24, 14 गेंद, तीन चौके) के बीच छठे, विकेट की 48 रन की अटूट साझेदारी से दो गेंद शेष रहते. पांच विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज करने में सफल रही.

निलाक्षिका ने कविशा दिलहारी (17) के साथ भी पांचवें विकेट के लिए, 50 रन की साझेदारी की. कप्तान चामरी अटापट्टू ने भी 27 रन का योगदान दिया.

न्यूजीलैंड की ओर से ऑफ स्पिनर नैन्सी पटेल ने 23 रन देकर दो विकेट चटकाए.

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न्यूजीलैंड ने इससे पहले कप्तान मेली केर (36 गेंद में 45 रन, पांच चौके) और सोफी डिवाइन (30 गेंद में 45 रन, चार चौके, एक छक्का) के बीच. तीसरे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी से छह विकट पर 150 रन बनाए.

श्रीलंका की ओर से कवीशा दिलहारी (35 रन पर दो विकेट) दो विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहीं. कप्तान चामरी अटापट्टू (21 रन पर एक विकेट), मिताली अयोध्या (24 रन पर एक विकेट), निमाशा मीपागे (26 रन पर एक विकेट) और सुगंधिका कुमारी (28 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए चामरी और विशमी गुणारत्ने (17) ने धीमी शुरुआत की. दोनों ने शुरुआती चार ओवर में सिर्फ 16 रन जोड़े.

चामरी ने पांचवें ओवर में जेस केर पर छक्के और दो चौकों से 16 रन जोड़कर तेवर दिखाए. उन्होंने अगले ओवर में ब्री इलिंग पर भी चौका मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गईं.

विशमी ने भी इलिंग पर लगातार दो चौके जड़े. लेकिन नैन्सी की गेंद पर प्लिमर के हाथों लपकी गईं.

हसिनी परेरा (02) गैर जरूरी दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हुईं. जबकि नैन्सी ने हर्षिता समरविक्रम (05) को बोल्ड करके, श्रीलंका का स्कोर चार विकेट पर 55 रन किया.

कवीशा और निलाक्षिका ने इसके बाद पारी को संभाला. निलाक्षिका ने रोजमैरी मायर पर छक्के के साथ 15वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. लेकिन इसी ओवर में कवीशा उनके साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हो गईं. श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 46 रन की दरकार थी. निलाक्षिका को कौशिनी के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिली. दोनों ने इलिंग पर चौके मारे.

निलाक्षिका ने मेली पर दो चौकों के साथ, गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया और फिर मायर की गेंद पर एक रन के साथ 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

श्रीलंका को अंतिम ओवर में पांच रन की जरूरत थी और कौशिनी ने डिवाइन पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी.

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने. उतरे न्यूजीलैड ने मैच की तीसरी गेंद पर ही इसाबेल गेज (04) को विकेट गंवा दिया. जिन्होंने मिताली की गेंद पर विकेटकीपर कौशिनी नुथ्यांगना को कैच थमाया.

कप्तान मेली और सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया प्लिमर (18) ने इसके बाद पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 38 रन तक पहुंचाया.

जॉर्जिया ने धीमी बल्लेबाजी की जबकि मेली ने मिताली पर लगातार दो चौकों के साथ तेवर दिखाए.

प्लिमर ने भी काव्या काविंदी और सुगंधिका कुमारी पर चौके मारे लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में नाकाम रहीं.

प्लिमर अंतत: स्पिनर निमाशा मीपागे की गेंद पर तेज प्रहार करने की कोशिश में शॉर्ट थर्ड पर कैच दे बैठीं.

मेली और डिवाइन ने इसके बाद रन गति में इजाफा किया. दोनों ने कविशा दिलहारी पर चौके मारे.

मेली ने कविशा पर डीप मिडविकेट एक और चौका जड़ा लेकिन, अगली गेंद पर इसी शॉट को दोहराने की कोशिश में काविंदी को कैच दे बैठीं.

न्यूजीलैंड के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ.

डिवाइन ने सुगंधिका पर छक्का जड़ा लेकिन, अगली गेंद पर निलाक्षिका सिल्वा के हाथों लपकी गईं.

मैडी ग्रीन ने अंत में 13 गेंद में दो चौकों से नाबाद 18 रन की पारी खेलकर. टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया.

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