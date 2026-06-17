क्रिकेट के मैदान पर आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर विराट कोहली इन दिनों खेल से दूर हैं, लेकिन परिवार के साथ बिताए जा रहे उनके खास पल लगातार चर्चा में बने हुए हैं. चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार बल्लेबाज की कुछ नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है.

वायरल तस्वीरों में विराट कोहली अपने बेटे अकाय के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में वह बेटे को गोद में लिए दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में अकाय उनके कंधों और पीठ पर बैठे नजर आते हैं. पार्क में खींची गई इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

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Kohli saab got snapped enjoying quality family time at a park in the UK. ♥️ pic.twitter.com/KTTSjfCnFo — Kohlistic🔥 (@Kohlistic18) June 16, 2026

कुछ तस्वीरों में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी दिखाई दे रही हैं. लंबे समय से अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखने वाले विराट और अनुष्का अक्सर परिवार के साथ शांत समय बिताना पसंद करते हैं. यही वजह है कि जब भी उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं.

हालांकि विराट इस समय क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने 16 मैचों में 675 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर रहे. फाइनल मुकाबले में खेली गई 75 रन की महत्वपूर्ण पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था.

विराट का स्ट्राइक रेट भी पूरे सीजन में चर्चा का विषय रहा. उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पांच अर्धशतक और एक शतक लगाया. उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित किया कि उम्र बढ़ने के बावजूद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है.

फिलहाल विराट अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं. इसी वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी गैरमौजूदगी में टीम प्रबंधन ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है.

भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली है, जहां वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. टीम और फैंस दोनों को उम्मीद है कि विराट तब तक पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी कर लेंगे.

फिलहाल क्रिकेट से कुछ दूरी जरूर है, लेकिन परिवार के साथ बिताए जा रहे ये खास पल विराट कोहली के जीवन के दूसरे खूबसूरत पक्ष को सामने ला रहे हैं. यही वजह है कि उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं.

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