ICC ODI Rankings: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही वनडे में विराट का बल्ला ऐसा बोला की विंटेज कोहली की याद आ गई. विराट कोहली के शानदार शतक का असर सिर्फ मैदान तक नहीं रुका, ICC रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतक ठोकने के बाद विराट कोहली की ODI रैंकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. ICC ने 30 नवंबर 2025 को नई पुरुष ODI बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की है, जिसमें विराट टॉप-5 में शानदार वापसी कर चुके हैं.

रोहित शर्मा फिर बने नंबर-1 बल्लेबाज

नई रैंकिंग के अनुसार रोहित शर्मा अभी भी नंबर-1 ODI बल्लेबाज बने हुए हैं. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 783 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर हैं. रोहित की निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन एक बार फिर उनकी नंबर-1 पोजिशन का बड़ा कारण है.

डैरिल मिशेल नंबर-2 पर

न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी डैरिल मिशेल 766 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वह इस साल बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं और उनका करियर बेस्ट 782 पॉइंट्स है, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस साल क्राइस्टचर्च में हासिल किया है.

इब्राहिम जदरान तीसरे स्थान पर

अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज इब्राहिम जदरान 764 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है. जदरान पिछले दो सालों में अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं.

नंबर 4 और 5 में बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव भारत के दो स्टार खिलाड़ियों विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच देखने को मिला. शतक के बाद विराट कोहली की रैंकिंग में +1 की छलांग लगी है और वे चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं शुभमन गिल को एक स्थान का नुकसान हुआ है, और अब वे पांचवें नंबर पर खिसक गए हैं.

विराट की करियर बेस्ट रेटिंग अब भी 909 है, जो उन्होंने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की थी. शतक के बाद विराट का जिस तरह का फॉर्म नजर आया है, उससे लगता है कि आने वाले मैचों में टॉप-3 में भी उनकी एंट्री तय है.

ICC वनडे रैंकिंग

रोहित शर्मा (भारत) - 783 रेटिंग

डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड) - 766 रेटिंग

इब्राहिम जदरान (अफगानिस्तान) - 764 रेटिंग

विराट कोहली (भारत) - 751 रेटिंग

शुभमन गिल (भारत) - 738 रेटिंग