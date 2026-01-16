टी20 वर्ल्ड कप विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अपने ही बुने जाल में फंसता दिख रहा है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी अगले दो से तीन दिनों में बांग्लादेश का दौरा कर सकते हैं. इस दौरे पर आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल बीसीबी अधिकारियों के साथ वर्ल्ड कप के मुद्दे पर चर्चा कर सकता है.

2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है. बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ होगा, जो मौजूदा शेड्यूल अनुसार कोलकाता में खेला जाना है. मगर बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वर्ल्ड कप के लिए भारत यात्रा करने से मना कर दिया था.

ICC और BCB की होगी बैठक

बताया जा रहा है कि आईसीसी और बीसीबी की जल्द होने वाली बैठक में बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी और उसके मैचों के वेन्यू को लेकर चर्चा संभव है. मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश के मैच कोलकाता और मुंबई में होने हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार तेवर दिखा रहा है, उसने अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल आईसीसी ने उसकी मांग को ठुकरा दिया है.

आसिफ नजरुल उगल रहा जहर

पिछले दिनों बांग्लादेश सरकार का खेल सलाहकार आसिफ नजरुल लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है. उसने यह प्रस्ताव भी सामने रखा कि बांग्लादेश टीम के मैच पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए जाएं. उन्होंने हद पार करते हुए झूठ का प्रचार भी किया कि ICC ने बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को स्वीकार कर लिया है और भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा होने की बात भी मानी है. मगर बीसीबी ने अपने एक हालिया स्टेटमेंट में आईसीसी द्वारा ऐसी कोई भी स्वीकृति देने की बात को नकार दिया था.

अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों में आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल बीसीबी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद क्या फैसला लेता है.

