हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटUnder 19 World Cup 2026: 125 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी का एक और धमाका, छक्का मारकर भारत को दिलाई रोमांचक जीत

U19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जीत के साथ आगाज किया.अमेरिका को 6 विकेट से हराने वाले इस मुकाबले में गेंदबाज हेनिल पटेल की पंजे वाली गेंदबाजी और अभिज्ञान कुंडू की नाबाद पारी ने भारत को आसान जीत दिलाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 16 Jan 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत की है. पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हराकर साफ संदेश दे दिया कि टीम इस टूर्नामेंट में खिताब की मजबूत दावेदार है. गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और फिर अभिज्ञान कुंडू की समझदारी भरी पारी ने भारत को आसान जीत दिला दी.

अभिज्ञान कुंडू बने जीत के हीरो

इस जीत के हीरो रहे अभिज्ञान कुंडू. वह जब मैदान पर आए उस समय भारत की हालत काफी खराब थी. मुश्किल घड़ी में अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला और पारी को संभालते हुए टीम को जीत की ओर ले गए. उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और विहान मल्होत्रा व कनिष्क चौहान के साथ जरूरी साझेदारियां की. कुंडू ने नाबाद 42 रनों की शानदार पारी खेली और अंत में छक्का लगाकर भारत को मुकाबला जिता दिया. खास बात यह है कि अभिज्ञान कुंडू जूनियर क्रिकेट में अब तक 125 शतक लगा चुके हैं, जो उनकी असाधारण प्रतिभा को दिखाता है.

अमेरिका की बल्लेबाजी हुई पूरी तरह ढेर

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई. पूरी अमेरिकी टीम 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत की तेज और अनुशासित गेंदबाजी के आगे अमेरिकी बल्लेबाज दबाव में नजर आए और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका.

हेनिल पटेल ने बदला मैच का रुख

अमेरिका को छोटे स्कोर पर समेटने में सबसे बड़ी भूमिका हेनिल पटेल की रही. इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने स्पेल में कहर बरपाया और 7 ओवर में केवल 16 रन देकर 5 विकेट झटके. अंडर-19 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय गेंदबाज का यह कारनामा पिछले कई सालों में देखने को मिला है. उनकी गेंदबाजी ने मैच की दिशा वहीं तय कर दी.

रन चेज में लड़खड़ाई शुरुआत

बारिश के कारण भारत को संशोधित लक्ष्य मिला और टीम को 96 रन बनाने थे. लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और वेदांत त्रिवेदी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए. एक समय भारत ने 25 रन पर अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए, जिससे मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो गया.

टॉप ऑर्डर की चिंता, अगला मुकाबला बांग्लादेश से

हालांकि भारत ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन टॉप ऑर्डर का जल्दी आउट होना टीम के लिए चिंता का विषय रहेगा. जिम्बाब्वे की परिस्थितियों में युवा बल्लेबाज थोड़े असहज नजर आए. अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ बुलावायो में खेला जाएगा, जहां टॉप ऑर्डर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. 

Published at : 16 Jan 2026 10:28 AM (IST)
IND Vs USA Abhigyan Kundu Under 19 World Cup 2026 Henil Patel
