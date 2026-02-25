हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर भारतीय करेगा दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ, वेस्टइंडीज के हारने से भारत को फायदा; जानें एकदम नया समीकरण

India Semi Final Chances: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के मैच का परिणाम जानिए कैसे भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदों पर असर डालेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

26 फरवरी को सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे का मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला सेमीफाइनल की दृष्टि से दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा. मगर उससे कुछ घंटों पहले वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच खेला जाएगा, जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का भविष्य तय कर सकता है. जानिए क्यों कल भारतीय फैंस दक्षिण अफ्रीका की जीत की कामना कर रहे होंगे.

इंडियन फैंस करेंगे दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के परिणाम का भारतीय टीम पर क्या असर पड़ेगा. यह समझने के लिए आपको पहले पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल जानना होगा. वेस्टइंडीज के अभी 2 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन-रेट +5.350 का है, जो बहुत ज्यादा है. दक्षिण अफ्रीका के भी 2 ही अंक हैं और उसका नेट रन-रेट +3.800 का है. यह भी भारत से बहुत ज्यादा है.

अब आ जाते हैं कि भारतीय फैंस दक्षिण अफ्रीका को क्यों सपोर्ट करेंगे. चूंकि वेस्टइंडीज की तुलना में दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद अधिक होगी. कल दक्षिण अफ्रीका जीतता है और उसके बाद भारत को जिम्बाब्वे पर जीत मिलती है तो अफ्रीका सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा.

ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के 4, वेस्टइंडीज और भारत के दो-दो अंक और जिम्बाब्वे के 0 अंक होंगे. इस तरह दूसरे सेमीफाइनल स्लॉट का फैसला सीधे तौर पर भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच पर निर्भर करेगा. दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जा चुका होगा, वहीं 1 मार्च को वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया डायरेक्ट सेमीफाइनल में जा सकती है. कल दक्षिण अफ्रीका के जीती, और उसके बाद अपने अगले दोनों मैच जीत जाए, तो उसे नेट रन-रेट पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
WI Vs SA West Indies Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup India Semi Final Chances
