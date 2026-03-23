19 मार्च को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. एक तरफ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' पैन इंडिया रिलीज हुई. वहीं पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' रिलीज हुई. हालांकि, ये फिल्म सिर्फ तेलुगू भाषा में रिलीज हुई है. आइए जानते हैं दोनों फिल्मों में से किसने बाजी मारी है.

धुरंधर 2 ने पांचवें दिन मचाया धमाल

Sacnilk के मुताबिक, धुरंधर 2 ने पांचवें दिन 10 बजे तक 65 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 43.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन के ऑफिशियली आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. लेकिन धुरंधर 2 के सामने उस्ताद भगत सिंह बहुत बुरी तरह पिछड़ गई है.

बता दें कि फिल्म ने पेड़ प्रिव्यू में 43 करोड़, पहले दिन 102.55 करोड़, दूसरे दिन 80.72 करोड़, तीसरे दिन 113 करोड़, चौथे दिन 114 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म का टोटल कलेक्शन 500 करोड़ पार कर चुका है. रणवीर सिंह की इस फिल्म को कोई हाथ नहीं लगा सकता है. फिल्म हर दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. उन्होंने इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया था. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था और ब्लॉकबस्टर हिट था. अब दूसरा पार्ट थिएटर में लगा है और दिन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है.

उस्ताद भगत सिंह का कलेक्शन

वहीं Sacnilk के मुताबिक, फिल्म उस्ताद भगत सिंह ने रात 10 बजे तक सिर्फ 1.48 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है. फिल्म को 20 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली है.

फिल्म को सुबह के शोज में 13.85 परसेंट, दोपहर के शोज में 17.77 परसेंट और शाम के शोज में 16.23 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. उस्ताद भगत सिंह ने पहले दिन शानदार कमाई की थी. फिल्म ने 34.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. लेकिन फिर फिल्म के कलेक्शन में कमी देखने को मिली. फिल्म ने दूसरे दिन 9 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़ और चौथे दिन 7.5 करोड़ कमाए.