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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला

PSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला

PSL 2026: बांग्लादेश युवा और खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों के पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में खेलने की इजाजत देने को लेकर बड़ा फैसला किया है.

By : शिवम | Updated at : 24 Mar 2026 07:14 AM (IST)
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पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी है. पीएसएल का आयोजन खाली स्टेडियम में होगा, दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी. पीएसएल से कई विदेशी खिलाड़ियों ने अलग-अलग कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है, इस बीच बीसीबी ने एक बयान में कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग में उनके खिलाड़ियों के खेलने को लेकर युवा और खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की है. इसके बाद पुष्टि हो गई है कि पीएसएल में अलग अलग टीमों के लिए चुने गए उनके प्लेयर्स की सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता की बात नहीं है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में बताया कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए रवाना हो गए हैं. बयान में कहा, "पाकिस्तान द्वारा मिले आश्वासनों के बाद खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं. बीसीबी दोहराता है कि उनकी प्राथमिकता उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा और भलाई है. संबंधित पक्षों के साथ बीसीबी लगातार संपर्क में रहेगा."

खाली स्टेडियम में होगा PSL 2026

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन खाली स्टेडियम में किया जाएगा. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि ईंधन संकट के कारण प्रधानमंत्री ने आवाजाही सीमित रखने का आग्रह किया है. अब टूर्नामेंट सिर्फ 2 ही वेन्यू पर होगा, जबकि पहले 6 स्टेडियम में मैच होने थे. अब सभी मैच लाहौर और कराची में खेले जाएंगे. वहीं पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी को भी रद्द कर दिया गया है.

बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिज़ुर रहमान लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे, जिन्हें केकेआर ने आईपीएल 2026 से रिलीज कर दिया था. उनके आलावा परवेज हुसैन इमोन भी इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे. शोरिफ़ुल इस्लाम, नाहिद राणा और तंजीद हसन तमीम पेशावर जल्मी में शामिल हैं. रिशाद हुसैन रावलपिंडी पिंडिज में खेलेंगे. इन प्लेयर्स को बीसीबी ने पहले ही एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी कर दिए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
PSL BCB Pakistan PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
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