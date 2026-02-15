हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs PAK T20 World Cup: उससे भी बुरा हाल करेंगे..., भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम के बाहर गरमाया माहौल, फैंस उत्साहित

IND vs PAK T20 World Cup: उससे भी बुरा हाल करेंगे..., भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम के बाहर गरमाया माहौल, फैंस उत्साहित

India vs Pakistan T20 World Cup Match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए फैंस सुबह से ही आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर एकत्रित होने लगे हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है.

By : शिवम  | Updated at : 15 Feb 2026 03:49 PM (IST)
India vs Pakistan T20 World Cup Match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए फैंस सुबह से ही आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर एकत्रित होने लगे हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है.

India vs Pakistan Cricket Match Fans Outside R Premadasa Stadium

1/6
भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के मैच को शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं. ये जारी संस्करण का अभी तक का सबसे बड़ा मैच है. इस पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस नजर बनाए हुए हैं.
भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के मैच को शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं. ये जारी संस्करण का अभी तक का सबसे बड़ा मैच है. इस पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस नजर बनाए हुए हैं.
2/6
भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा. भीड़ को देखते हुए मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि स्टेडियम के गेट मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले ही खोल दिए जाएंगे.
भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा. भीड़ को देखते हुए मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि स्टेडियम के गेट मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले ही खोल दिए जाएंगे.
Published at : 15 Feb 2026 03:49 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Live R Premadasa Stadium IND VS PAK T20 World Cup 2026

