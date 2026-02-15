एक्सप्लोरर
IND vs PAK T20 World Cup: उससे भी बुरा हाल करेंगे..., भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम के बाहर गरमाया माहौल, फैंस उत्साहित
India vs Pakistan T20 World Cup Match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए फैंस सुबह से ही आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर एकत्रित होने लगे हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है.
India vs Pakistan Cricket Match Fans Outside R Premadasa Stadium
1/6
2/6
Published at : 15 Feb 2026 03:49 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
उससे भी बुरा हाल करेंगे..., IND vs PAK मैच से पहले स्टेडियम के बाहर गरमाया माहौल, फैंस उत्साहित
क्रिकेट
7 Photos
ABP के दफ्तर में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, टीम इंडिया फिर बनेगी चैंपियन? 20 टीमों के बीच 'जंग'
क्रिकेट
6 Photos
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
क्रिकेट
9 Photos
टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी
क्रिकेट
6 Photos
इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
उससे भी बुरा हाल करेंगे..., IND vs PAK मैच से पहले स्टेडियम के बाहर गरमाया माहौल, फैंस उत्साहित
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion