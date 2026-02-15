भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा. भीड़ को देखते हुए मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि स्टेडियम के गेट मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले ही खोल दिए जाएंगे.