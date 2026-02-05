आरोन जॉर्ज बने POTM: लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत की, उन्होंने 33 गेंदों में 206 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए. आरोन जॉर्ज ने 104 गेंदों में 2 छक्के और 15 चौकों की मदद से 115 रन बनाए. इस शतकीय पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.