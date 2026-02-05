हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें

U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें

U19 Cricket World Cup: अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज भारत अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10वीं बार फाइनल में पहुंच गया है. जानिए इस जीत की 5 बड़ी बातें.

By : शिवम  | Updated at : 05 Feb 2026 09:02 AM (IST)
U19 Cricket World Cup: अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज भारत अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10वीं बार फाइनल में पहुंच गया है. जानिए इस जीत की 5 बड़ी बातें.

IND vs AFG U19 Cricket World Cup 2026

1/5
अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों ने लगाए शतक: टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफगानिस्तान ने भारत को 311 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया. अफगानिस्तान के फैसल खान (110) और उज़ैरउल्लाह नियाजई (101) ने शतक लगाया.
अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों ने लगाए शतक: टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफगानिस्तान ने भारत को 311 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया. अफगानिस्तान के फैसल खान (110) और उज़ैरउल्लाह नियाजई (101) ने शतक लगाया.
2/5
आरोन जॉर्ज बने POTM: लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत की, उन्होंने 33 गेंदों में 206 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए. आरोन जॉर्ज ने 104 गेंदों में 2 छक्के और 15 चौकों की मदद से 115 रन बनाए. इस शतकीय पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.
आरोन जॉर्ज बने POTM: लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत की, उन्होंने 33 गेंदों में 206 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए. आरोन जॉर्ज ने 104 गेंदों में 2 छक्के और 15 चौकों की मदद से 115 रन बनाए. इस शतकीय पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.
Published at : 05 Feb 2026 09:02 AM (IST)
Cricket World Cup Under 19 Cricket World Cup India U19 Team IND VS AFG U19 World Cup 2026

