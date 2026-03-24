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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'

वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक खेल को एक बार फिर दिखाने के लिए तैयार हैं. इस बीच उनको लेकर आर अश्विन ने कहा कि अगर वैभव का बल्ला चलता है, तो राजस्थान रॉयल्स को रोकना मुश्किल होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 06:48 AM (IST)
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R Ashwin Prediction About Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया था. वैभव ने महज 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था. बिहार के समस्तीपुर से आने वाले इस युवा खिलाड़ी ने क्रिकेट के हर लेवल पर अपना टैलेंट दर्शाया है. राजस्थान रॉयल्स ने जिस उम्मीद से उनको ऑक्शन में खरीदा था, उस पर वो अब तक खरा उतरे हैं. वैभव ने पिछले सीजन 7 मैचों में कुल 252 रन बनाए. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. वैभव ने हाल ही में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी. आईपीएल 2026 से पहले भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अगर सूर्यवंशी अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट में कोई नहीं रोक सकता.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, ‘अगर वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में बड़ा फैक्टर बनते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स को कोई नहीं रोक सकता. ये उनका दूसरा सीजन है. वो अभी भी बच्चे हैं और अनुभवहीन हैं, इसलिए उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए. मीडिया में बातें होंगी, सोशल मीडिया पर चर्चा होगी.’

अश्विन ने ये भी कहा कि सूर्यवंशी की बेखौफ बल्लेबाजी रोमांचक है. इस बार टीमें उनके खिलाफ बेहतर तैयारी के साथ उतरेंगी. उन्होंने कहा, ‘वो बहुत ही रोमांचक टैलेंट हैं. मैं चाहता हूं कि वो अंडर-19 वर्ल्ड कप और पिछले आईपीएल की तरह ही खेलें. मैं चाहता हूं कि वो पहली ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करें, लेकिन इस बार टीमें उसके खिलाफ प्लान बनाकर आएंगी.’

अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को लेकर दिया बयान 

चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन के जाने के बाद रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान बनाया गया है, लेकिन अश्विन का मानना है कि रवींद्र जडेजा को कप्तानी दी जानी चाहिए थी और पराग को उपकप्तान बनाया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा, ‘रियान पराग के लिए कप्तानी करना आसान नहीं होगा. कई युवा खिलाड़ी कप्तानी चाहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं. अगर जोफ्रा आर्चर और बिश्नोई अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जडेजा अपने चार ओवर और फिनिशिंग की भूमिका अच्छे से निभाते हैं, तो पराग का काम काफी आसान हो जाएगा.’ 

Published at : 24 Mar 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
R Ashwin Rajasthan Royals Cricket News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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