हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत

IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत

IPL 2026 में पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इस लीग में नजर आ सकते हैं और आते ही अपनी छाप छोड़ सकते हैं. इनमें घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे भी हैं और इंटरनेशनल सर्किट के खतरनाक खिलाड़ी शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले कई नए चेहरों को लेकर जबरदस्त चर्चा है. हर सीजन की तरह इस बार भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार इस लीग में नजर आ सकते हैं और आते ही अपनी छाप छोड़ सकते हैं. इनमें घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे भी हैं और इंटरनेशनल सर्किट के खतरनाक खिलाड़ी भी है.भी है. खास बात यह है कि इन सभी में अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखती है.

कार्तिक शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर बड़ा भरोसा जताया है. राजस्थान के इस युवा खिलाड़ी को 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जो बताता है कि फ्रेंचाइजी उन्हें कितनी अहमियत दे रही है. कार्तिक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन से ध्यान खींचा है. टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की उनकी कला CSK के लिए फायदेमंद हो सकती है.

आकिब नबी

दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार को अपनी टीम में शामिल किया है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी रफ्तार और स्विंग से प्रभावित किया है. 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले इस युवा पेसर ने हाल के सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं.

फिन एलन

न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन का नाम भी इस सूची में शामिल है. वह पहले भी आईपीएल टीम आरसीबी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक भी आधिकारिक मैच नहीं खेल पाए थे. इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में लिया है. हाल में टी20 वर्ल्ड कप में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने फिर साबित किया कि पावरप्ले में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं. ऐसे में IPL 2026 उनका असली लॉन्चपैड बन सकता है.

सलील अरोड़ा

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सलील अरोड़ा एक दिलचस्प नाम हैं. पंजाब के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने घरेलू टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बैटिंग से सबको चौंकाया था. झारखंड के खिलाफ उनका तेज शतक भी काफी चर्चा में रहा. हैदराबाद जैसी आक्रामक टीम में उन्हें मौका मिलता है तो वह तेजी से रन बनाकर मैच का रंग बदल सकते हैं.

अल्लाह गजनफर

मुंबई इंडियंस के पास अफगानिस्तान के युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर जैसे रहस्यमयी गेंदबाज हैं. वह पिछले सीजन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार उनसे काफी उम्मीदें हैं. कम उम्र में ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में शानदार विकेट लेने की क्षमता दिखाई है. उनकी इकोनॉमी भी काबिल-ए-तारीफ रही है. मुंबई जैसी टीम में अगर उन्हें सही मौके मिले, तो वह मध्य ओवरों में मैच घुमा सकते हैं. 

Published at : 24 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
SRH CSK IPL MUMBAI INDIANS FINN ALLEN Kartik Sharma Allah Ghazanfar IPL 2026 Auqib Nabi Debut Player Salil Arora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
स्पोर्ट्स
PSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला
PSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
स्पोर्ट्स
IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर
IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जनरल नॉलेज
Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
यूटिलिटी
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget