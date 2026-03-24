IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले कई नए चेहरों को लेकर जबरदस्त चर्चा है. हर सीजन की तरह इस बार भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार इस लीग में नजर आ सकते हैं और आते ही अपनी छाप छोड़ सकते हैं. इनमें घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे भी हैं और इंटरनेशनल सर्किट के खतरनाक खिलाड़ी भी है.भी है. खास बात यह है कि इन सभी में अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखती है.

कार्तिक शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर बड़ा भरोसा जताया है. राजस्थान के इस युवा खिलाड़ी को 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जो बताता है कि फ्रेंचाइजी उन्हें कितनी अहमियत दे रही है. कार्तिक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन से ध्यान खींचा है. टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की उनकी कला CSK के लिए फायदेमंद हो सकती है.

आकिब नबी

दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार को अपनी टीम में शामिल किया है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी रफ्तार और स्विंग से प्रभावित किया है. 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले इस युवा पेसर ने हाल के सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं.

फिन एलन

न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन का नाम भी इस सूची में शामिल है. वह पहले भी आईपीएल टीम आरसीबी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक भी आधिकारिक मैच नहीं खेल पाए थे. इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में लिया है. हाल में टी20 वर्ल्ड कप में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने फिर साबित किया कि पावरप्ले में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं. ऐसे में IPL 2026 उनका असली लॉन्चपैड बन सकता है.

सलील अरोड़ा

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सलील अरोड़ा एक दिलचस्प नाम हैं. पंजाब के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने घरेलू टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बैटिंग से सबको चौंकाया था. झारखंड के खिलाफ उनका तेज शतक भी काफी चर्चा में रहा. हैदराबाद जैसी आक्रामक टीम में उन्हें मौका मिलता है तो वह तेजी से रन बनाकर मैच का रंग बदल सकते हैं.

अल्लाह गजनफर

मुंबई इंडियंस के पास अफगानिस्तान के युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर जैसे रहस्यमयी गेंदबाज हैं. वह पिछले सीजन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार उनसे काफी उम्मीदें हैं. कम उम्र में ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में शानदार विकेट लेने की क्षमता दिखाई है. उनकी इकोनॉमी भी काबिल-ए-तारीफ रही है. मुंबई जैसी टीम में अगर उन्हें सही मौके मिले, तो वह मध्य ओवरों में मैच घुमा सकते हैं.