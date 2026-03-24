श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव

देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक अपनी रोजी-रोटी के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास भविष्य के लिए कोई मजबूत आर्थिक सुरक्षा नहीं होती, उम्र बढ़ने के साथ जब काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तब उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की.

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाने, घरेलू काम, रेहड़ी-पटरी, खेतों या छोटे कामों से अपनी आजीविका चलाते हैं. इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन मिल सके, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानजनक हो. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर श्रम योगी मानधन योजना का खाता फ्रीज हो गया तो एक्टिव कैसे करवा सकते हैं.

योजना क्या है और कैसे काम करती है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है, जिसमें 18 से 40 साल के लोग शामिल हो सकते हैं. इसमें हर महीने एक छोटी राशि जमा करनी होती है, जो उम्र के अनुसार तय होती है. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसे लगभग 55 रुपये हर महीने जमा करने होते हैं. वहीं अगर कोई ज्यादा उम्र में जुड़ता है, तो उसे थोड़ा ज्यादा योगदान देना पड़ता है. सबसे खास बात यह है कि जितना पैसा आप जमा करते हैं, उतना ही पैसा सरकार भी आपके खाते में जोड़ती है.

60 साल के बाद क्या मिलेगा?

जब लाभार्थी की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उसे हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन मिलती है. यह पेंशन जीवन भर मिलती रहती है. अगर किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. इससे परिवार को भी आर्थिक सहारा मिलता है.

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खाता फ्रीज क्यों हो जाता है?

कई बार ऐसा होता है कि लाभार्थी समय पर अपना मासिक योगदान नहीं कर पाते, लगातार किस्तें न जमा होने की वजह से खाता फ्रीज हो जाता है.इसके अलावा बैंक खाते में पैसे न होना या ऑटो-डेबिट फेल होना भी एक कारण हो सकता है.

फ्रीज खाता दोबारा कैसे चालू करें?

अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसे आसानी से दोबारा एक्टिव कर सकते हैं. इसके लिए आप बकाया (छूटी हुई) सभी किस्तों का भुगतान करें. उस पर लगने वाला मामूली ब्याज और जुर्माना भी जमा करें. नजदीकी CSC सेंटर या संबंधित केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें. इसके बाद आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा और आप योजना का लाभ लेते रहेंगे. खाते को शुरू करने या दोबारा चालू करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं.

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