उत्तर प्रदेश में मौसम का आवाजाही बनी हुई हैं. बीते दिनों हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं. लेकिन अब कुछ समय के लिए इस पर ब्रेक लग गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के अनुमान जताया है. दिन के समय धूप निकलेगी जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी. लेकिन 26 मार्च से फिर मौसम यूटर्न ले सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज मौसम शुष्क रहने के अनुमान जारी किया गया है. इस दौरान आसमान एकदम साफ़ रहेगा और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में रहेंगे. कहीं कोई आंधी या बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है. धूप निकलने की वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती हैं. 25 मार्च को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा.

लखनऊ से वाराणसी तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ़ हो जाएगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने का अनुमान है. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में भी आज मौसम साफ रहेगा. वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में भी दिन में धूप निकलेगी. यहां अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री रहने के अनुमान हैं. ताज नगरी आगरा में मौसम शुष्क रहेगा.

यूपी में इस दिन से बदलेगा मौसम

26 मार्च से यूपी के मौसम में एक बार फिर से बदलाव आता दिखाई दे रहा हैं. प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में बादलों की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा. इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. 27 मार्च को पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती हैं लेकिन पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. 29 मार्च को दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है.

प्रदेश में फिलहाल बारिश पर ब्रेक लगने की वजह से गर्मी बढ़ेगी. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 5-8 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है. वहीं न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है. प्रदेश में इन दिनों सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है.