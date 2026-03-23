ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात

ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं. एक तरफ यूएस के बीच युद्ध खत्म कराने को लेकर तीन मुस्लिम देश मध्यस्थता कर रहे हैं. वहीं, अब पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है. इसी बीच एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है. हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों की ओर से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है.

पाकिस्तान में हो सकती है बातचीत

अमेरिकी समाचार आउटलेट Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की इसी कड़ी पाकिस्तान में मुलाकात और बातचीत संभव है. पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच यह बैठक इसी सप्ताह हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद द्वारा किए गए राजनयिक संचार प्रयासों के बारे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को सूचित किया है.

वहीं, इजरायल के न्यूज चैनल-12 ने इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में होने वाली संभावित बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हो सकते हैं. अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने सोमवार (23 मार्च) को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी ईरान से खुली बातचीत करने पर चर्चा की.

मध्यस्थता की कोशिशें तेज

बता दें इससे पहले Axios ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से बूताया था कि पिछले दो दिनों से पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास किए जा रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के प्रतिनिधि व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात कर चुके हैं. साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी अलग से मिले.

ट्रंप दे चुके तनाव कम करने के संकेत

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के संकेत दे चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत की बात कही थी. साथ ही ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया था. ट्रंप ने कहा, 'चर्चाओं का ये दौर पूरे हफ्ते जारी रहेगा. दोनों देशों के बीच गहन और विस्तृत चर्चाओं के सकारात्मक रवैए को देखते हुए, मैंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को फिलहाल पांच दिनों के लिए टाल दिया जाए.'