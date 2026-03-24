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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट

4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट

मां की आंखों में हैरानी, पत्नी की आंखों में आंसू और सिपाही के चेहरे पर सुकून. ये सब मिलकर इस वीडियो को इतना खास बना देते हैं कि इसे देखने वाला हर शख्स भावुक हो जाता है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 Mar 2026 06:59 AM (IST)
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कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होते, बल्कि सीधे दिल को छू जाते हैं. इन वीडियो में ना कोई दिखावा होता है और ना ही कोई स्क्रिप्ट, बस सच्ची भावनाएं होती हैं जो हर किसी को अपने करीब लगती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिपाही 4 महीने बाद अचानक अपने घर पहुंचता है. इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें दिखाया गया हर पल बेहद सच्चा और भावुक है. मां की आंखों में हैरानी, पत्नी की आंखों में आंसू और सिपाही के चेहरे पर सुकून. ये सब मिलकर इस वीडियो को इतना खास बना देते हैं कि इसे देखने वाला हर शख्स भावुक हो जाता है. 

अचानक घर पहुंचा सिपाही, मां रह गई हैरान

वीडियो में देखा जा सकता है कि सिपाही बिना किसी सूचना के सीधे अपने घर पहुंचता है. जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखता है, उसकी मां उसे देखकर कुछ पल के लिए ठिठक जाती है. मां को यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा सच में सामने खड़ा है. उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों साफ झलकती हैं. कुछ सेकंड के बाद जब उसे यकीन होता है, तो वह भावुक हो जाती है और बेटे को निहारती रह जाती है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

मां ने बहू को बुलाया, फिर हुआ सबसे भावुक पल

इसके बाद वीडियो में सबसे दिल छू लेने वाला मोमेंट आता है. मां तुरंत सिपाही की पत्नी को कमरे से बुलाती है. पत्नी जैसे ही बाहर आती है और अपने पति को सामने खड़ा देखती है, वह खुद को रोक नहीं पाती. चार महीने बाद अचानक अपने पति को सामने देखकर वह दौड़कर उसके गले लग जाती है और फूट-फूटकर रोने लगती है. यह पल इतना भावुक है कि इसे देखकर दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं.

चार महीने का इंतजार, एक पल में हुआ खत्म

सिपाही की पत्नी के चेहरे पर उस इंतजार की झलक साफ दिखाई देती है जो उसने पिछले चार महीनों में झेला था. दूर रहने की तकलीफ और हर दिन का इंतजार, इस एक मुलाकात में जैसे खत्म हो जाता है. पति-पत्नी का यह मिलन लोगों को रिश्तों की असली अहमियत भी याद दिलाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को गहराई से छू रहा है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

इंटरनेट पर लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. हजारों यूजर्स इस पर कमेंट कर रहे हैं और अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. कोई इसे मां-बेटे के प्यार का सबसे खूबसूरत उदाहरण बता रहा है तो कोई इसे सच्चे रिश्तों की ताकत कह रहा है. कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस वीडियो ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए. वीडियो को school.days__ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 24 Mar 2026 06:59 AM (IST)
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