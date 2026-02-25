'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान

'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान

रवि शास्त्री ने कहा, "आपने लगातार 12 मैच जीते तो एक खराब दिन तो आना ही है. मुझे खुशी है कि यह जल्दी आ गया. यह भारत के लिए जरूरी खतरे की घंटी रहा. अब टीम को रणनीति और संयोजन पर फिर से विचार करना होगा."

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारी है, लेकिन इस हार ने सेमीफाइनल में पहुंचने का उसका रास्ता कठिन कर दिया है. सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. रवि शास्त्री का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार भारत के लिए खतरे की घंटी रही है. अब उसे टीम संयोजन पर दोबारा फैसला करना होगा. 

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में कहा, "आपने लगातार 12 मैच जीते तो एक खराब दिन आना ही था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह जल्दी आ गया. यह भारत के लिये जरूरी खतरे की घंटी रहा. इससे अब टीम को रणनीति और संयोजन पर फिर से विचार करना होगा. उन्होंने पिछले अनुभव से सबक ले लिया होगा कि चीजों को हलके में नहीं लेना है. एक और मैच हारने से काफी दबाव बन जाएगा."

अब अक्षर पटेल को वापिस लाना ही होगा- रवि शास्त्री 

रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को एक खास सलाह भी दी. उन्होंने कहा, "अब अक्षर पटेल को वापिस लाना ही होगा. आपको उसके अनुभव की जरूरत है. मैं तो कहूंगा कि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि किसी दिन कोई गेंदबाज तो खराब फॉर्म में होगा ही. जैसे रविवार को वरुण चक्रवर्ती था."

उन्होंने आगे कहा, "अक्षर पटेल खेलता है तो आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करेगा. पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और छठे पर शिवम दुबे हैं. सुंदर सातवें नंबर पर है तो अक्षर पांचवें पर भी आ सकता है. अगर टी20 क्रिकेट में आठ बल्लेबाज भी नहीं चल पा रहे तो कुछ तो गलत है. ऐसे में एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प अहम है."

26 फरवरी को जिम्बाब्वे से है भारत का मुकाबला 

अब टी20 विश्व कप में भारत का मैच जिम्बाब्वे से है. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेपॉक की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले में तीन स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. भारत को हर हाल में यह मैच जीतना होगा और जीत भी बड़े अंतर से चाहिए होगी.

Published at : 25 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Ravi Shastri Cricket World Cup TEAM INDIA AXAR PATEL T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
क्रिकेट
श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश में धुला तो किसे होगा फायदा और किसे नुकसान? जानें मैच रद्द होने पर समीकरण
श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश में धुला तो किसे होगा फायदा और किसे नुकसान? जानें
क्रिकेट
IND vs ZIM: आज टीम इंडिया से जुड़ेंगे रिंकू सिंह, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में खेलेंगे! बैटिंग कोच ने सब कर दिया साफ
आज टीम इंडिया से जुड़ेंगे रिंकू सिंह, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में खेलेंगे! बैटिंग कोच ने सब कर दिया साफ
क्रिकेट
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
क्रिकेट
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
क्या जिम्बाब्वे ने कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है? कितनी बार हुआ आमना-सामना; देखें हेड टू हेड आंकड़े
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget