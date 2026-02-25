'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान

भारतीय टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारी है, लेकिन इस हार ने सेमीफाइनल में पहुंचने का उसका रास्ता कठिन कर दिया है. सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. रवि शास्त्री का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार भारत के लिए खतरे की घंटी रही है. अब उसे टीम संयोजन पर दोबारा फैसला करना होगा.

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में कहा, "आपने लगातार 12 मैच जीते तो एक खराब दिन आना ही था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह जल्दी आ गया. यह भारत के लिये जरूरी खतरे की घंटी रहा. इससे अब टीम को रणनीति और संयोजन पर फिर से विचार करना होगा. उन्होंने पिछले अनुभव से सबक ले लिया होगा कि चीजों को हलके में नहीं लेना है. एक और मैच हारने से काफी दबाव बन जाएगा."

अब अक्षर पटेल को वापिस लाना ही होगा- रवि शास्त्री

रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को एक खास सलाह भी दी. उन्होंने कहा, "अब अक्षर पटेल को वापिस लाना ही होगा. आपको उसके अनुभव की जरूरत है. मैं तो कहूंगा कि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि किसी दिन कोई गेंदबाज तो खराब फॉर्म में होगा ही. जैसे रविवार को वरुण चक्रवर्ती था."

उन्होंने आगे कहा, "अक्षर पटेल खेलता है तो आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करेगा. पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और छठे पर शिवम दुबे हैं. सुंदर सातवें नंबर पर है तो अक्षर पांचवें पर भी आ सकता है. अगर टी20 क्रिकेट में आठ बल्लेबाज भी नहीं चल पा रहे तो कुछ तो गलत है. ऐसे में एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प अहम है."

26 फरवरी को जिम्बाब्वे से है भारत का मुकाबला

अब टी20 विश्व कप में भारत का मैच जिम्बाब्वे से है. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेपॉक की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले में तीन स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. भारत को हर हाल में यह मैच जीतना होगा और जीत भी बड़े अंतर से चाहिए होगी.