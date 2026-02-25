हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेट के मैदान में WWE वाली फाइट होते-होते बची, इस भारतीय कप्तान को मिली कड़ी सजा, जानें पूरा मामला

क्रिकेट के मैदान में WWE वाली फाइट होते-होते बची, इस भारतीय कप्तान को मिली कड़ी सजा, जानें पूरा मामला

Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा को लड़ाई करने के लिए कड़ी सजा भुगतनी पड़ी है. उनपर भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

Jammu Kashmir Captain Paras Dogra Fight: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मैच में एक खिलाड़ी पर प्रहार करने के लिए पारस डोगरा को सजा मिली है. उन्हें खराब व्यवहार के लिए मैच फीस का 50 फीसद जुर्माना चुकाना होगा. पारस, जम्मू-कश्मीर टीम के कप्तान हैं और उन्होंने फाइनल मैच के दौरान कर्नाटक के केवी अनीश को हेडबट (सिर से टक्कर) मारा था. फाइनल मैच हुबली (कर्नाटक) में खेला जा रहा है.

यह घटना फाइनल मैच में दूसरे दिन के पहले सेशन में घटित हुई. पारस डोगरा मैच के पहले दिन रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. दूसरे दिन 99वें ओवर में पारस दोबारा बैटिंग करने आए. कर्नाटक के गेंदबाजों ने उन्हें शॉर्ट पिच गेंदों से टारगेट किया, वहीं फील्डर उन्हें लगातार स्लेज करते रहे.

101वें ओवर में हालात बिगड़े हुए नजर आए. प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद डोगरा के बल्ले से लगकर बाउंड्री की तरफ चली गई थी. इसी बीच कप्तान डोगरा की केवी अनीश के साथ बहस हो गई, जो सब्सटिट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान में मौजूद थे. मामला इतना गरमा गया था कि पारस डोगरा ने हेलमेट से ही अनीश को हेडबट लगा दिया. तुरंत मयंक अगरवाल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. उसके बाद अंपायरों ने भी मामले को शांत करवाया.

डोगरा ने ओवर समाप्त होने के बाद अनीश से माफी मांग ली थी, लेकिन उन्हें सजा के तौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना चुकाना होगा. इस पारी में पारस डोगरा 70 रन बनाकर आउट हुए.

मैच का हाल

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मैच में जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 527 रन बना लिए हैं. शुभम पुंडीर ने मैच में 121 रनों की शतकीय पारी खेली है. उनके अलावा यावेर हसन ने 88 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा कप्तान पारस डोगरा ने 70 रन, अब्दुल समद ने 61 रन, कन्हैया वाधवान ने भी 70 रन बानाए और अभी तक साहिल लोतरा जम्मू-कश्मीर की ओर से पारी में 50+ स्कोर करने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Feb 2026 07:18 PM (IST)
Ranji Trophy Final Karnataka Cricket Team Paras Dogra Jammu Kashmir Cricket Team
