R Ashwin Picks Rajasthan Royals Probable Playing XI: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा. इस टूर्नामेंट के लिए सभी दस फ्रेंचाइजी अपनी प्लानिंग को आखिरी बार सही करने में जुटी है. सभी टीमें ट्रेनिंग सेशन और प्रैक्टिस मैचों के जरिए इस टूर्नामेंट के 19वें सीजन में उतरने के लिए तैयारी कर रही हैं. अभी सभी टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन की तलाश में है. इस बीच खेल के जानकार टीमों के संभावित प्लेइंग XI को लेकर अपनी भविष्यवाणी करने लगे हैं. इसी कड़ी में भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन को चुना है.

आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI चुनी है. उन्होंने अपनी टीम में तुषार देशपांडे को टीम में जगह नहीं दी है, जिन्हें राजस्थान ने 6.5 करोड़ रुपये खर्चकर अपने साथ जोड़ा है. अश्विन ने कहा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि शिमरोन हेटमायर टॉप चार में बल्लेबाजी करें. जिस तरह से उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्लेबाजी की. उन्हें टॉप चार में होना चाहिए. फिनिशिंग की जिम्मेदारी डोनोवन फेरेरा और रविंद्र जडेजा को दें. मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे. राजस्थान रॉयल्स के पास लगभग सभी विकल्प मौजूद हैं. मुझे लगता है कि उनके पास प्लेइंग इलेवन में कई विकल्प मौजूद हैं.’

आर अश्विन की संभावित प्लेइंग XI: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे, डोनोवन फेरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा.

राजस्थान रॉयल्स के पहले पांच मैच किसके खिलाफ?

राजस्थान रॉयल्स अपनी आईपीएल 2026 की मुहिम की शुरुआत पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 30 मार्च को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में करेंगी. सीएसके के बाद राजस्थान 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से भिड़ेगा और फिर 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से सामना करेगा, इसके बाद 10 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला खेलेगा.