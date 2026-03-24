हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर

IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने नए कप्तान रियान पराग के साथ खेलने उतरेगी. इसी बीच पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने आरआर की अपनी प्लेइंग XI को चुना, जिसमें तुषार देशपांडे को जगह नहीं दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

R Ashwin Picks Rajasthan Royals Probable Playing XI:  इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा. इस टूर्नामेंट के लिए सभी दस फ्रेंचाइजी अपनी प्लानिंग को आखिरी बार सही करने में जुटी है. सभी टीमें ट्रेनिंग सेशन और प्रैक्टिस मैचों के जरिए इस टूर्नामेंट के 19वें सीजन में उतरने के लिए तैयारी कर रही हैं. अभी सभी टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन की तलाश में है. इस बीच खेल के जानकार टीमों के संभावित प्लेइंग XI को लेकर अपनी भविष्यवाणी करने लगे हैं. इसी कड़ी में भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन को चुना है.

आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI चुनी है. उन्होंने अपनी टीम में तुषार देशपांडे को टीम में जगह नहीं दी है, जिन्हें राजस्थान ने 6.5 करोड़ रुपये खर्चकर अपने साथ जोड़ा है. अश्विन ने कहा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि शिमरोन हेटमायर टॉप चार में बल्लेबाजी करें. जिस तरह से उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्लेबाजी की. उन्हें टॉप चार में होना चाहिए. फिनिशिंग की जिम्मेदारी डोनोवन फेरेरा और रविंद्र जडेजा को दें. मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे. राजस्थान रॉयल्स के पास लगभग सभी विकल्प मौजूद हैं. मुझे लगता है कि उनके पास प्लेइंग इलेवन में कई विकल्प मौजूद हैं.’

आर अश्विन की  संभावित प्लेइंग XI: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे, डोनोवन फेरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा.

राजस्थान रॉयल्स के पहले पांच मैच किसके खिलाफ?

राजस्थान रॉयल्स अपनी आईपीएल 2026 की मुहिम की शुरुआत पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 30 मार्च को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में करेंगी. सीएसके के बाद राजस्थान 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से भिड़ेगा और फिर 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से सामना करेगा, इसके बाद 10 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला खेलेगा.

Published at : 24 Mar 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja R Ashwin Rajasthan Royals Riyan Parag Cricket News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर
IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर
क्रिकेट
क्या मिचेल स्टार्क होंगे IPL 2026 से बाहर? दिल्ली कैपिटल्स ने दिया ताजा अपडेट
क्या मिचेल स्टार्क होंगे IPL 2026 से बाहर? दिल्ली कैपिटल्स ने दिया ताजा अपडेट
क्रिकेट
पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट
पैट कमिंस की वापसी के बावजूद कप्तान बने रहेंगे ईशान किशन? SRH टीम को लेकर चौंकाने वाला अपडेट
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
जनरल नॉलेज
Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
हेल्थ
Type 1 Diabetes And Memory Loss: टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा
टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा
यूटिलिटी
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget