हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या में तकरार? दूसरा टी20 हारने के बाद वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

Hardik Pandya Gautam Gambhir Fight Video: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 51 रनों से हरा दिया. उसके बाद गंभीर और हार्दिक पांड्या का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 05:39 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज एक-एक की बराबरी पर है. पहला मैच टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीता, लेकिन मुल्लांपुर में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने वापसी करते हुए 51 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की हार के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात करते दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो अनुसार गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या की बहस हो रही है. हालांकि इस वीडियो क्लिप में कोई साफ आवाज नहीं आ रही है. इसलिए गंभीर और पांड्या के बीच बहस हो रही है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. मगर उनकी शारीरिक भाषा संकेत दे रही है कि उनके बीच कम से कम हास्यास्पद बातें तो नहीं हो रही हैं.

टेस्ट में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के कारण गौतम गंभीर पहले ही आलोचनाओं में घिरे हुए हैं. वहीं दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद भी 51 रनों के बड़े अंतर से हार गई थी. भारत को दूसरे टी20 मैच में 214 रनों का लक्ष्य मिला था. हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आए, तब टीम इंडिया ने 7.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 67 रन बना लिए थे. उस समय भारत को जीत के लिए 150 से भी ज्यादा रन बनाने थे. पांड्या से उस समय टीम इंडिया को तेजतर्रार पारी की उम्मीद थी, लेकिन पांड्या 23 गेंद में सिर्फ 20 रन बना पाए. 

दूसरा टी20 हारने पर गौतम गंभीर की आलोचना क्यों हो रही है? दरअसल जब सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य था, तब नंबर-3 पर अक्षर पटेल को बैटिंग के लिए भेजा गया, जो पावरप्ले में बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए और 21 गेंद में 21 रन ही बना पाए. बल्लेबाजी क्रम में हुए बदलावों के कारण कोच गंभीर की खूब आलोचना हुई थी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Dec 2025 05:39 PM (IST)
 India Vs South Africa GAUTAM GAMBHIR HARDIK PANDYA
