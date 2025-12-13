फुटबॉल का जादूगर लियोनल मेसी भारत आ चुका है, वो सबसे पहले कोलकाता पहुंचे जहां से वो हैदराबाद, फिर मुंबई और अंत में दिल्ली पहुंचेंगे. वो जब कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, तो वहां से सिर्फ 22 मिनट में ही निकल गए थे, क्योंकि फैंस सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान में घुस गए थे.

मेसी देर रात 1:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. चूंकि वो साल्ट लेक स्टेडियम में ज्यादा देर नहीं रुके, इसलिए महंगी टिकट खरीदने के बाद भी काफी लोग उनकी एक झलक तक नहीं देख पाए. अगर आप मेसी से मिलना चाहते हैं, तो शायद आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है. दरअसल आयोजकों ने एक मीट एंड ग्रीट पैकेज की घोषणा की है.

10 लाख दो, मेसी से मिलिए

आयोजकों द्वारा घोषित मीट एंड ग्रीट पैकेज की कीमत 10 लाख रुपये रखी गई है. इतनी रकम चुकाने पर आप मेसी से हाथ मिला पाएंगे और उनके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं. आप 10 लाख रुपये वाला पैकेज लेते हैं, तो आपको मेसी से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही 6 लोगों के साथ प्रोफेशनल फोटोशूट भी करवा पाएंगे.

इस 10 लाख के पैकेज में प्रीमियम लाउंज में बैठकर बढ़िया खाना और नॉन-अल्कोहॉलिक ड्रिंक्स का आनंद ले पाएंगे. इसी में आपको दिल्ली लेग के लिए हॉस्पिटेलिटी कैटेगरी का टिकट भी मिलेगा. आयोजकों ने इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला अनुभव बताया.

यह भी बताते चलें कि यह 10 लाख रुपये वाला मीट एंड ग्रीट पैकेज केवल दिल्ली और मुंबई के लिए उपलब्ध है. मेसी पहले कोलकाता से हैदराबाद पहुंचे, उसके बाद वो मुंबई और अंत में दिल्ली जाएंगे. 10 लाख रुपये चुकाने पर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यह पैकेज मिलेगा. जब मुंबई में मेसी सर्वजनिक स्थानों पर पहुंचेंगे, वहां एक टिकट की कीमत 8250 रुपये बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें:

22 मिनट में स्टेडियम से निकले लियोनेल मेस्सी, 10 हजार खर्च कर भी एक झलक नहीं देख पाए फैंस; फिर मचाया उत्पात