टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर छिड़े विवाद पर बांग्लादेश के झूठ का पर्दाफाश होता दिख रहा है. दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में अपने खिलाड़ियों और खेल प्रशंसकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी. इस विषय को लेकर बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने दावा किया था कि आईसीसी ने उन सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार कर लिया है. मगर एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार आईसीसी ने बांग्लादेश के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

खुल गई बांग्लादेश की पोल!

12 जनवरी को बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार अजीफ नजरुल ने रिपोर्टर्स से कहा था कि भारत में बांग्लादेश के खेल प्रशंसकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और आईसीसी ने भी इस बात को मान लिया है.

आईसीसी के कुछ सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सिक्योरिटी टीम की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है. सूत्रों के अनुसार आईसीसी अगले कुछ दिनों में इस विवाद पर आधिकारिक बयान जारी कर सकता है.

बांग्लादेश ने ये दावा किया था

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार अजीफ नजरुल ने बहुत बड़ा दावा किया था. उन्होंने कहा कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने पत्र लिखकर कहा है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को फिर से टीम में शामिल कर लिया गया और बांग्लादेशी फैंस अपने देश की जर्सी पहन कर भारत में घूमते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों और फैंस की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

इन्हीं बातों का हवाला देकर अजीत नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के मैच खेलने भारत जाती है, तो वहां खिलाड़ी सुरक्षित नहीं होंगे. इसके साथ ही उन्होंने आईसीसी पर भी तंज कसा था.

KKR द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी. उसके बाद बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने की मांग की और अपने देश में IPL के प्रसारण पर भी रोक लगा दी.

यह भी पढ़ें:

अपने घर में मैच से मिली ट्रॉफी नहीं रखते हैं विराट कोहली, वनडे में 45वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के बाद खोला राज