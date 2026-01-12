अपने घर में मैच से मिली ट्रॉफी नहीं रखते हैं विराट कोहली, वनडे में 45वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के बाद खोला राज
Virat Kohli Player of the Match Awards: विराट कोहली मैच के बाद मिलने वाली ट्रॉफी कहां रखते हैं. विराट ने खुद इस बड़े राज से पर्दा उठाया है.
विराट कोहली की उम्र बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही वो रिकॉर्ड्स तोड़ने की रफ्तार भी बढ़ाते जा रहे हैं. वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में उन्होंने 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं. 11 जनवरी को खेले गए इस मैच में विराट कोहली ने 93 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया.
इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 49 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत प्राप्त की थी. विराट ने 93 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 56 रनों का योगदान दिया था. ये 45वां मौका रहा, जब विराट को वनडे क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया. मैच के बाद विराट ने बताया कि वो मैच के बाद मिलने वाली ट्रॉफी को अपने पास नहीं रखते हैं.
अपने घर नहीं, तो कहां रखते हैं ट्रॉफी
विराट कोहली ने बड़ा राज खोलते हुए बताया कि वो मैच के बाद मिलने वाली ट्रॉफी कहां रखते हैं. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें (ट्रॉफी) गुड़गांव में अपनी मां के पास भेज देता हूं, उन्हें ट्रॉफी इकट्ठा करना पसंद है. मैं अगर अपने पूरे सफर पर नजर डालूं, तो यह सब मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. मुझे अपनी काबिलियत के बारे में पता है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है."
विराट ने अब तक 45 बार वनडे क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है. वो ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार यह पुरस्कार जीतने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं. श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 48 और सचिन तेंदुलकर 62 बार ODI क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं.
