हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्टार्क के 8 विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने जीता गाबा टेस्ट, रूट का सबसे पहला शतक बेकार; एशेज में इंग्लैंड का बुरा हाल

स्टार्क के 8 विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने जीता गाबा टेस्ट, रूट का सबसे पहला शतक बेकार; एशेज में इंग्लैंड का बुरा हाल

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया है. गाबा में खेले गए दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 65 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 2 विकेट खो कर हासिल कर लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Dec 2025 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है. गाबा में खेले गए दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 65 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 2 विकेट खो कर हासिल कर लिया. अब पांच मैचों की सीरीज में कंगारुओं ने इंग्लैंड पर 2-0 की बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में जो रूट ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे पहला टेस्ट शतक लगाया था.

इससे पहले पर्थ टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. गाबा टेस्ट में जो रूट के नाबाद 138 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बना डाले, जिससे उसे पहली पारी में 177 रनों की विशाल बढ़त मिली. ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया, लेकिन स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जैक वेदराल्ड, एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने अर्धशतक लगाया.

मैच में बने रहने के लिए इंग्लैंड को दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना था, लेकिन एक-एक कर लगातार विकेट गिरते रहे और टीम दूसरी पारी में 241 रनों पर ढेर हो गई. दूसरी पारी में बेन स्टोक्स ने 50 और विल जैक्स ने 41 रनों का योगदान दिया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 65 रनों का लक्ष्य मिला.

स्टीव स्मिथ ने मचाया गदर

65 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 37 रन पर पहला और उसके चार रन बाद ही दूसरा विकेट गंवा दिया था. चौथे क्रम पर स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने 255 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 9 गेंद में 23 रन जड़ दिए. 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गाबा टेस्ट में जीत सुनिश्चित की.

मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिन्होंने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए. स्टार्क अब तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 2 मैचों में 18 विकेट लिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद ब्रायडन कार्स अभी तक 9 ही विकेट ले सके हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Steve Smith Australia Vs England AUS Vs ENG MITCHELL STARC Ashes 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu aur Saazish: Big Boss का आज होगा ग्रैंड फिनाले
Aviation में Adani का सबसे बड़ा कदम! क्या India बन रहा है Global Aviation Hub?
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटने पर आ गया Palash Muchhal का पहला बयान
RBI ने Zero-Balance Bank को दी बड़ी सुविधा! BSBD Account अब बनेगा Full-Feature Savings Account
EPS Pension पर ZERO Interest ! क्या ₹1000 से बढ़कर ₹7500 होगी Pension? Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
इंडिया
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
Low Calorie Snacks: मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget