ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है. गाबा में खेले गए दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 65 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 2 विकेट खो कर हासिल कर लिया. अब पांच मैचों की सीरीज में कंगारुओं ने इंग्लैंड पर 2-0 की बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में जो रूट ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे पहला टेस्ट शतक लगाया था.

इससे पहले पर्थ टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. गाबा टेस्ट में जो रूट के नाबाद 138 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बना डाले, जिससे उसे पहली पारी में 177 रनों की विशाल बढ़त मिली. ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया, लेकिन स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जैक वेदराल्ड, एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने अर्धशतक लगाया.

मैच में बने रहने के लिए इंग्लैंड को दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना था, लेकिन एक-एक कर लगातार विकेट गिरते रहे और टीम दूसरी पारी में 241 रनों पर ढेर हो गई. दूसरी पारी में बेन स्टोक्स ने 50 और विल जैक्स ने 41 रनों का योगदान दिया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 65 रनों का लक्ष्य मिला.

स्टीव स्मिथ ने मचाया गदर

65 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 37 रन पर पहला और उसके चार रन बाद ही दूसरा विकेट गंवा दिया था. चौथे क्रम पर स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने 255 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 9 गेंद में 23 रन जड़ दिए. 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गाबा टेस्ट में जीत सुनिश्चित की.

मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिन्होंने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए. स्टार्क अब तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 2 मैचों में 18 विकेट लिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद ब्रायडन कार्स अभी तक 9 ही विकेट ले सके हैं.