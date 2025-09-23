हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?

Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: भारतीय क्रिकेट के दो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बेटों का क्रिकेट में ही आमना सामना हुआ. अर्जुन तेंदुलकर ने समित द्रविड़ का विकेट लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 23 Sep 2025 11:57 AM (IST)
भारतीय क्रिकेट के दो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने सालों तक देश के लिए एकसाथ खेला. उन्होंने कई यादगार पारियां खेली. एक को क्रिकेट का भगवान कहा गया और दूसरे ने 'द वॉल' बनकर खास पहचान बनाई. दोनों के बेटे भी पिता की राह पर क्रिकेट मैदान पर उतर गए हैं, हालांकि अभी दोनों साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे. सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन टीम और राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ KSCA सेक्रेटरी इलेवन के लिए खेल रहे थे.

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने के. थिम्मप्पा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बेटों का आमना सामना हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा क्रिकेट एसोशिएसन टीम ने 338 रन बनाए थे. सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 20 गेंदें खेलकर सिर्फ 9 रन बनाए थे.

अर्जुन तेंदुलकर ने किया समित द्रविड़ को आउट

दोनों के बीच टक्कर की बात की जाए तो बाजी अर्जुन के नाम रही. वह एक गेंदबाज हैं, जिन्होंने 9 रन बनाए लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा रन बल्लेबाज ऑलराउंडर समित द्रविड़ को भी नहीं बनाने दिए. अर्जुन ने समित को कैच आउट कराया, समित ने 26 गेंदें खेलकर 9 रन बनाए. इसमें 2 चौके शामिल हैं.

KSCA सेक्रेटरी इलेवन ने पहली पारी समाप्त होने पर दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ. टीम ने में 245 रन बनाए, जिसमें लोचन एस गौड़ा ने 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाए. फैज़ान खान ने 29 रन बनाए, कप्तान निकिन जोस शून्य पर आउट हुए. कप्तान को भी अर्जुन तेंदुलकर ने ही अपना शिकार बनाया.

अर्जुन और समित का टी20 रिकॉर्ड

11, अक्टूबर को समित द्रविड़ 20 साल के हो जाएंगे. वह पिछले साल महाराजा टी20 ट्रॉफी में खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने 7 पारियों में 113.88 की स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए थे.

अर्जुन तेंदुलकर 24 सितंबर को अपना 26वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 24 टी20 मैचों में 27 विकेट लिए हैं. आईपीएल की बात करें तो मुंबई के लिए उन्होंने 2 सीजन में कुल 5 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 3 विकेट लिए. पिछले संस्करण में वह एक भी मैच नहीं खेले थे.

Published at : 23 Sep 2025 11:57 AM (IST)
Arjun Tendulkar Indian Cricketer Samit Dravid Sachin Tendulkar Son RAHUL DRAVID
