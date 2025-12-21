हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान

VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान

Robots Dance: चीन के स्टार सिंगर वांग लीहोम के चेंगदू कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिंगर के साथ 6 ह्यूमनॉइड रोबोट्स स्टेज पर डांस करते हुए दिख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Dec 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

चीन के चेंगदू में वांग लीहोम के 'बेस्ट प्लेस टूर' कॉन्सर्ट में जी1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने स्टेज पर इंसानी डांसरों के साथ फ्यूचरिस्टिक डांस परफॉर्मेंस  दी. लाइव म्यूज़िक और लाइटिंग के साथ सटीक और शार्प मैकेनिकल टाइमिंग के साथ मूव कर रहे थे. खासकर उनका फ्रंट फ्लिप और  वेबस्टर फ्लिप देख दर्शक हैरान रह गए.

रोबोट्स अपने खास लुक से दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सफल रहे. बैगी पैंट और साइनिंग शर्ट पहने ये रोबोट्स बेहद शानदार दिख रहे हैं. फ्यूचरिज्म की रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉन्सर्ट का मकसद यह दिखाना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंसानी कलाकारों की जगह लेने के बजाय कलात्मक अभिव्यक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं.

डांस मूव्स से रोबोट्स ने जीता दर्शकों का दिल
सिंगर की वेबसाइट के अनुसार, जैसे ही 'ओपन फायर' गाना बजता है वैसे ठीक रोबोट स्टेज पर आ गए और उनके साथ डांस करने लगे. रोबोट वांग लीहोम की कोरियोग्राफी के साथ परफेक्ट तालमेल में मूव करने लगे. कॉन्सर्ट में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की सबसे खास बात यह थी कि उनकी हरकतें बिल्कुल मशीन जैसी नहीं लग रही थीं. बल्कि वे म्यूजिक की बीट के साथ पूरी तरह से घुल-मिल गए थे.

परफॉर्मेंस के अंत में सभी रोबोट्स ने एक साथ जबरदस्त फ्लिप भी किया. ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ये सभी ह्यूमनॉइड रोबोट हांगझोउ की रोबोटिक्स कंपनी, यूनिट्री रोबोटिक्स, के हैं.

 

एलन मस्क भी हुए हैरान
रोबोट्स के इस शानदार परफॉर्मेंस को देख एलन मस्क भी काफी हैरान रहे. उन्होंने अपने इस वायरल वीडियो को अपने एक्स पर रीट्वीट कर इन रोबोट्स की जमकर तारीफें कीं. उन्होंने लिखा- इम्प्रेसिव.

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रोबोट्स के इस परफॉर्मेंस को लेकर काफी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स रोबोट्स के डांस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. 

Published at : 21 Dec 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Chinarobots Robots Dance
