पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घरों से दौड़े लोग, सिर्फ 8 KM की गहराई में था केंद्र

Balochistan Earthquake: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खुजदार जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया है. नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर (NSMC) के अनुसार, भूकंप की गहराई 8 किलोमीटर दर्ज की गई. जियो न्यूज के हवाले से बताया गया कि भूकंप का केंद्र खुजदार से करीब 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था.

भूकंप के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है. प्रशासन का कहना है कि जिन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां से अब तक किसी तरह की गंभीर या चिंताजनक सूचना नहीं मिली है.

(खबर अपडेट हो रही है...)