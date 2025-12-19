हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीरेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक

रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक

Landlord Rights: रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक लीगल नोटिस भेज सकता है. तो साथ में यह कार्रवाई भी कर सकता है. जान लें अधिकार.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Dec 2025 11:16 AM (IST)
Landlord Rights: रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक लीगल नोटिस भेज सकता है. तो साथ में यह कार्रवाई भी कर सकता है. जान लें अधिकार.

हाल ही में गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. जहां आठ महीने से किराया न देने वाले किराएदार ने महिला मकान मालिक की हत्या कर दी. वजह यही थी कि मकान मालिक ने बकाया किराया मांगा था. इस घटना से लोगों के मन में डर फैल गया है.

1/6
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार को लेकर मकानमालिकों को सतर्क रहना जरूरी है. अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और फिर भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा. तो कानून उसे अनधिकृत कब्जेदार मान सकता है.
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार को लेकर मकानमालिकों को सतर्क रहना जरूरी है. अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और फिर भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा. तो कानून उसे अनधिकृत कब्जेदार मान सकता है.
2/6
ऐसे में मकान मालिक के पास कानूनी अधिकार होते हैं. सबसे पहला और सुरक्षित कानूनी कदम है वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजना. नोटिस में साफ लिखा जाए कि एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो चुकी है और 15 से 30 दिन के भीतर मकान खाली किया जाए.
ऐसे में मकान मालिक के पास कानूनी अधिकार होते हैं. सबसे पहला और सुरक्षित कानूनी कदम है वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजना. नोटिस में साफ लिखा जाए कि एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो चुकी है और 15 से 30 दिन के भीतर मकान खाली किया जाए.
Published at : 19 Dec 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Tenant Landlord Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
ओटीटी
Mrs Deshpande OTT Release: आज रिलीज हो रही माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे', जानें- ओटीटी पर कहां और किस टाइम पर होगी स्ट्रीम
आज रिलीज हो रही 'मिसेज देशपांडे', जानें- ओटीटी पर कहां और किस टाइम पर होगी स्ट्रीम
फैशन
New Year Party Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
यूटिलिटी
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
ट्रेंडिंग
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget