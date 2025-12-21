मौजूदा वक्त में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 91 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच चुका है. हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारतीय रुपया दुनिया भर में कमजोर ही है. कई ऐसे देश हैं जहां भारतीय रुपये की वैल्यू स्थानीय करेंसी से कहीं ज्यादा है. ऐसे देशों में भारतीय पर्यटकों को होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट और घूमने-फिरने में सीधा फायदा मिलता है और विदेश यात्रा भी बजट में हो जाती है.

वियतनाम आज के समय में भारतीय टूरिस्ट्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यहां भारतीय रुपये की कीमत वियतनामी डोंग के मुकाबले काफी ज्यादा है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 294 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. इसका मतलब यह है कि भारत से गया एक सामान्य बजट यहां बड़ी रकम में बदल जाता है. होटल, स्ट्रीट फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट स्पॉट्स भारत के कई शहरों से भी सस्ते पड़ते हैं, जिससे वियतनाम बजट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए शानदार विकल्प बन जाता है.

इंडोनेशिया में बाली की सस्ती लग्जरी

इंडोनेशिया, खासकर बाली, भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है. यहां भारतीय रुपये की वैल्यू इंडोनेशियन रुपिया के मुकाबले मजबूत है. एक भारतीय रुपया लगभग 186.40 इंडोनेशियन रुपिया के आसपास मिलता है. इसी वजह से बाली में लग्जरी रिसॉर्ट, बीच व्यू होटल और एडवेंचर एक्टिविटीज भी अपेक्षाकृत किफायती हो जाती हैं. भारतीय पर्यटक कम बजट में भी यहां प्रीमियम अनुभव ले पाते हैं.

नेपाल में चलता है भारतीय रुपया

नेपाल भारतीयों के लिए सबसे आसान और सस्ता विदेशी गंतव्य माना जाता है. यहां एक भारतीय रुपया लगभग 1.6 नेपाली रुपये के बराबर होता है. खास बात यह है कि नेपाल के कई इलाकों में भारतीय रुपया सीधे स्वीकार कर लिया जाता है. इससे न तो करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है और न ही अतिरिक्त शुल्क का झंझट रहता है. धार्मिक, प्राकृतिक और एडवेंचर ट्रैवल के लिए नेपाल भारतीयों के बीच हमेशा पसंदीदा रहा है.

श्रीलंका में कम बजट में विदेशी ट्रिप

श्रीलंका में भी भारतीय रुपये की स्थिति बीते कुछ समय से मजबूत बनी हुई है. एक भारतीय रुपया करीब 3.46 श्रीलंकाई रुपये के बराबर मिलता है. यही वजह है कि श्रीलंका में होटल, टैक्सी, खाना और दर्शनीय स्थल भारतीय पर्यटकों को किफायती लगते हैं. जो लोग कम खर्च में विदेश घूमने का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए श्रीलंका एक अच्छा विकल्प है.

ईरान में रुपये की वैल्यू बेहद ज्यादा

ईरान उन देशों में शामिल है जहां भारतीय रुपये की वैल्यू बेहद ऊंची है. यहां एक भारतीय रुपया 468 ईरानी रियाल के बराबर होता है. इस कारण वहां स्थानीय खर्च काफी कम महसूस होता है. हालांकि ईरान की यात्रा से पहले वीजा नियम, स्थानीय कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: 'उस्मान हादी हमारे दिलों में रहेंगे' अंतिम यात्रा में शामिल यूनुस ने खाई भारत विरोधी नेता के आदर्शों पर चलने की कसम